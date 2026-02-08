浜田ブリトニー、107日間で4.1キロ減量も目標に届かず「仕切り直して突っ走る」 ダイエット法＆体重・体脂肪率・BMIのビフォーアフター公開
漫画家でタレントの浜田ブリトニーが8日、自身のインスタグラムを更新。「ダイエットいったんリセットしまーす」とし、107日間のダイエットの成果を報告した。
【ビフォーアフター写真】57キロ→52.9キロの減量に成功した浜田ブリトニー ※3.4枚目
昨年9月、体重39キロから57.4キロまで増えたことをきっかけに、ダイエットを決意した浜田。以降、毎日体重の記録と食事内容を投稿し、レコーディングダイエットに励んできた。
この日は、「年末にまさかのトラブルが発生して、最近は投稿も追いつかなくて笑 気持ちもちょいブレちゃうよね」と一度ダイエットを中断することを報告。「もう、これでいったい何度目のダイエット失敗なの〜涙」と悔しさをにじませるも、「ってことで!! ここで一旦リセットして、改めて目標と本気で向き合い直すよっ」と前向きに宣言した。
目標としていた45キロには届かなかったが、57キロから52.9キロの4.1キロの減量に成功。「この107日間、ほんっと自分なりにがんばったと思ってる 無駄なことなんて一個もナシ」とポジティブな浜田は、「次のダイエットは『ただ痩せたい』じゃなくて、45kgをキープできるギャルになる!!が本当のゴール だからこそ、焦らずでも本気で また仕切り直して突っ走るからよろしくね」と意気込みをつづった。
体重のほか、体脂肪率は34.8%→32.7%、BMIは26.7→24.8に変化。「てか正直、運動もほぼナシで 食事も好き勝手してたのによくここまで落ちたよね!?笑」と自画自賛した。
「記録するだけでもマヂで効果があるんだね レコーディングダイエットってやつ！ そんな中、トラブルもほぼ落ち着いてきたし、これからは時間も作れそうだから 次はちゃんと運動とかかな。。。」と次の計画を明かし、「痩せメニューとかも取り入れて、続けられることをコツコツやってくよ〜 まだまだ道の途中だけど、ここまで応援してくれたみんな、ほんっとありがとう そして再開までしばらくお待ちを」と呼びかけた。
【ビフォーアフター写真】57キロ→52.9キロの減量に成功した浜田ブリトニー ※3.4枚目
昨年9月、体重39キロから57.4キロまで増えたことをきっかけに、ダイエットを決意した浜田。以降、毎日体重の記録と食事内容を投稿し、レコーディングダイエットに励んできた。
この日は、「年末にまさかのトラブルが発生して、最近は投稿も追いつかなくて笑 気持ちもちょいブレちゃうよね」と一度ダイエットを中断することを報告。「もう、これでいったい何度目のダイエット失敗なの〜涙」と悔しさをにじませるも、「ってことで!! ここで一旦リセットして、改めて目標と本気で向き合い直すよっ」と前向きに宣言した。
体重のほか、体脂肪率は34.8%→32.7%、BMIは26.7→24.8に変化。「てか正直、運動もほぼナシで 食事も好き勝手してたのによくここまで落ちたよね!?笑」と自画自賛した。
「記録するだけでもマヂで効果があるんだね レコーディングダイエットってやつ！ そんな中、トラブルもほぼ落ち着いてきたし、これからは時間も作れそうだから 次はちゃんと運動とかかな。。。」と次の計画を明かし、「痩せメニューとかも取り入れて、続けられることをコツコツやってくよ〜 まだまだ道の途中だけど、ここまで応援してくれたみんな、ほんっとありがとう そして再開までしばらくお待ちを」と呼びかけた。