サブロー新監督（４９）率いるロッテの都城キャンプは第２クール最終日の８日、午前１１時１５分までを非公開練習として、約１時間３０分の極秘特訓を行った。

パイの実ドーム内は観客、報道陣は全てシャットアウト。“サブのカーテン”で包まれたその内容について、指揮官は「言えるわけないやろ。秘密」と笑った。サインの確認なども含めたチームプレーに時間を費やしたと見られる。

昨季のパ・リーグ最下位から巻き返しを目指すサブロー・ロッテ。勝負のシーズンへぬかりなく準備を進めていく。

【球界のカーテン】

▽巨人・川上哲治監督 巨人Ｖ９指揮官は報道陣を締め出して練習を敢行。東西冷戦を表現する「鉄のカーテン」をもじり「哲のカーテン」と言われた。

▽９９年中日・星野仙一監督 ダイエーとの日本シリーズ前練習（ナゴヤＤ）で球場職員まで締め出す。

▽０３年長嶋茂雄監督 アテネ五輪アジア予選に向けた直前合宿（福岡Ｄ）で「茂のカーテン」を引いた。

▽０４年中日・落合博満監督 沖縄・北谷キャンプで非公開のサインプレー練習中に“緊急会見”を開いて報道陣を足止め。

▽０７年早大練習 ０６年夏の甲子園Ｖ右腕の斎藤佑樹人気が爆発し、早大球場では外部からの見物を封鎖。