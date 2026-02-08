モスコーニ・センターのファンゾーンに集まったファンら。年間王者を決める「スーパーボウル」では、ニューイングランド・ペイトリオッツとシアトル・シーホークスが対戦する＝3日、米サンフランシスコ/Kindell Buchanan/Sipa USA/AP

（CNN）米プロフットボールNFLの年間王者を決める「スーパーボウル」は通常のアメリカンフットボールの試合ではない。チケット価格も、それを如実に反映している。

供給が限られる一方で需要は極めて旺盛なため、スーパーボウルはぜいたく品に近い性質を持つ。こうした状況を支える力学が、近い将来に変わる可能性は低そうだ。

カリフォルニア州サンタクララのリーバイス・スタジアムで開催される今年のスーパーボウルも例外ではない。6日午後の時点で、二次流通サイトの「ティックピック」に出品されていた最安値の座席は3800ドル超（約60万円）、平均価格は6200ドル以上だった。

スーパーボウルは今や究極の「排他性」を誇る舞台となっており、その状況は今後も続くとみられる。1967年の第1回スーパーボウルでは、チケット2枚の価格は現在の価値に換算して約118.20ドル、車のガソリンタンクを数回満タンにできる程度だった。それが今では中古のSUV（スポーツ用多目的車）と同程度の水準となった。

意図的に生み出される希少性

一般のファンにとって、スーパーボウルの観戦は一生に一度あるかないかの機会だ。試合そのもの以上にその体験が重視される。

「多くの人にとって、どのチームが出場するかは重要ではない。スーパーボウルはスポーツの枠を超えた文化的現象だからだ」。ホーリークロス大のスポーツ経済学者、ビクター・マセソン氏はこう語る。

スタジアムの収容人数は限界に近づきつつあり、まず調整されるのが価格だという。

「NFLがスーパーボウルで販売できる実際の座席数は、基本的に変わっていない。そのため価格に強い圧力がかかる。スタジアムはこれ以上大きくできない」とマセソン氏は言う。

チケットが入手困難なのは需要が突出しているからだけではない。配分方法にも理由がある。NFLは、スーパーボウルの全チケットの行き先を管理する法的権限を持つ。14年の第48回大会では、一般販売に回る前に全体の99％がすでに割り当てられていた。

内訳は、出場する2チームに計35％、開催地のチームに5％。残る29チームに合計35％が配分された。残りの25％は企業や放送局、メディア、スポンサーなど、NFL関係者に回された。

選手やチームスタッフが優先的に購入でき、その後、スポンサーへの提供分が続く。残った分が、ようやく一般に流通する仕組みだ。

このため、額面価格で購入できるチケットは極めて少ない。多くはNFL主催の競争率の高い抽選で配布される。応募にはシーズンチケット保有者であることが条件となる場合もある。

抽選に当選したファンが、購入したチケットを元の値段の何倍もの価格で転売するケースも少なくない。

価格が上がり続ける理由

こうした希少性から、多くの購入者は高額な二次流通市場に流れ、スーパーボウルの観客は平均的な米国人よりも裕福な層になる。

ルイジアナ州立大が昨年の試合後にまとめた経済効果報告書によると、来場者の約4人に1人が世帯年収50万ドル超と回答し、過半数が同20万〜50万ドルだった。

24年の米国の世帯年収中央値である8万3730ドル以下と回答した人の割合は1割未満にとどまった。

キックオフ直前に価格が下がる可能性はあるものの、値段が下がったチケットにはすぐに買い手がつくという。

チケット価格の上昇は、富裕層の買い手が席を確保するためなら高額を支払う意思があることを示している。つまりチケット価格にはまだ天井が見えないということだ。

限られた座席数と高所得の観客から、マセソン氏は「スーパーボウルのチケット価格は、今後も高騰し続ける可能性が高い」と話している。