【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

ウェーブは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、「冥途武装」などのスケールフィギュアを展示している。

今回イベント会場の合同企業ブース「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」にて、「冥途武装」より「冥途武装：Ax」のデコマスが登場。VTuber・名取さなの「名取さな【キョンシー】」のデコマス、ニトロプラスのライブマスコットガール・すーぱーそに子の「すーぱーそに子【セクシーパティシエVer.】」のデコマス、「義妹生活」より「綾瀬沙季」のデコマスも展示されている。

また商品化パネルとして、「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」の「アオバ メモリアルロビーVer.」、「チセ（水着）」、「グリッドマン ユニバース」の「新条アカネ L size」、「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」の「雪ノ下雪乃 L size」、「ウマ娘 シンデレラグレイ」の「ノルンエース」、「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」の「岡田ユリコ（電波人間タックルver.）」などの情報が告知されている。

【冥途武装：Ax】【名取さな【キョンシー】】【すーぱーそに子【セクシーパティシエVer.】】【綾瀬沙季】【商品化パネル】

