¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûº£±Ê¾ºÂÀà°ìÈ¯ÉÂá¹îÉþ¤Î¸°¤ÏÄ¾µå¡¡¸½¾õ°Ý»ý¤Ê¤é¡ÖËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ìÂ³¤±¤ë¡×
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£Í£Ì£Â£³Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÉü³è¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÜÀÒ¸å£±Ç¯ÌÜ¤Î£²£´Ç¯¤Ï£²£¹»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£±£µ¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¹£±¤Î¹¥À®ÀÓ¤ÇÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¾¡Î¨£¸³ä£³Ê¬£³ÎÒ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤¬¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¤ä¤ä±¢¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£³«ËëÅê¼ê¤ÎÂçÌò¤âÇ¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£µ·î¾å½Ü¤Ëº¸ÂÀ¤â¤â¤òÄË¤á¤ÆÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡££¶·î²¼½Ü¤«¤éÀïÎó¤ËÌá¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Ï£²£µ»î¹ç¤Ç£¹¾¡£¸ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤â£³¡¦£·£³¤Ë°²½¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ï£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¡¢¡ÖÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ê£³Åê¼ê¡×¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤Ëº£±Ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢Éü³è¤Î¸°¤Ï¡ÖÄ¾µå¡×¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Éé½ý¤ÎÁ°¸å¤ÇÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬¡Ö£°¡¦£µ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£°¡¦£¸¥¥í¡ËÄã²¼¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÊÑ²½µå¤Ç´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤ë´ðËÜ¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ëº£±Ê¤ÎÄ¾µå¤ÏÂÇ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤ÇÉâ¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤ëÆÈÆÃ¤Êµå¼Á¤¬ÆÃÄ¹¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖËÜÍè¤ÎÆÃÄ¹¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ìÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£¥á¥¸¥ã¡¼£²¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇ¼Ô¤Ïº£±Ê¤«¤é£¶£¶¡¦£±¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤³ä¹ç¤Ç¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎÉð´ï¤¬ºÇ¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ï¡ÊÂÇµå¤¬¡Ë³°Ìî¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¡Ê¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¡Ë³°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òµÙ¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£±Ê¤¬µ°Æ»½¤Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµß¤¤¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£ÈïËÜÎÝÂÇ¤Ï¡Ö£²£·¡×¤«¤é£³£°¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾åÅÐÈÄ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿£²Ç¯ÌÜ¤Ë¡Ö£³£±¡×¤Þ¤Ç°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ëà°ìÈ¯ÉÂá¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£