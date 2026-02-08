土生瑞穗（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/08】元櫻坂46の土生瑞穂が2月7日、自身のInstagramを更新。台湾旅行ショットを公開した。

【写真】28歳元櫻坂46「着こなせるのすごい」ショートレギンスで美脚のぞく

◆土生瑞穂、美脚際立つ台湾街中ショット公開


土生は、モデルで女優の鈴木ゆうかをメンションして「現地集合」とつづり、台湾旅行でのショットを複数枚投稿。鈴木との2ショットや食事、街で撮影した自身の写真などを公開した。ブラックのアウターにショート丈の花柄のレギンスを合わせたコーディネートでは、スラリと伸びた美しい脚を見せている。

◆土生瑞穂の投稿に反響


この投稿に、鈴木は「可愛いね写真撮れて幸せだった」と反応。ファンからは「クールでかっこいい」「スタイルレベチ」「オーラ全開」「楽しんだのが伝わる」「おしゃれで憧れる」「着こなせるのすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】