元櫻坂46土生瑞穂、美脚際立つショートレギンスコーデで台湾満喫「スタイルレベチ」「オーラ全開」と反響
【モデルプレス＝2026/02/08】元櫻坂46の土生瑞穂が2月7日、自身のInstagramを更新。台湾旅行ショットを公開した。
【写真】28歳元櫻坂46「着こなせるのすごい」ショートレギンスで美脚のぞく
土生は、モデルで女優の鈴木ゆうかをメンションして「現地集合」とつづり、台湾旅行でのショットを複数枚投稿。鈴木との2ショットや食事、街で撮影した自身の写真などを公開した。ブラックのアウターにショート丈の花柄のレギンスを合わせたコーディネートでは、スラリと伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、鈴木は「可愛いね写真撮れて幸せだった」と反応。ファンからは「クールでかっこいい」「スタイルレベチ」「オーラ全開」「楽しんだのが伝わる」「おしゃれで憧れる」「着こなせるのすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元櫻坂46「着こなせるのすごい」ショートレギンスで美脚のぞく
◆土生瑞穂、美脚際立つ台湾街中ショット公開
土生は、モデルで女優の鈴木ゆうかをメンションして「現地集合」とつづり、台湾旅行でのショットを複数枚投稿。鈴木との2ショットや食事、街で撮影した自身の写真などを公開した。ブラックのアウターにショート丈の花柄のレギンスを合わせたコーディネートでは、スラリと伸びた美しい脚を見せている。
◆土生瑞穂の投稿に反響
この投稿に、鈴木は「可愛いね写真撮れて幸せだった」と反応。ファンからは「クールでかっこいい」「スタイルレベチ」「オーラ全開」「楽しんだのが伝わる」「おしゃれで憧れる」「着こなせるのすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】