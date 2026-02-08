¡ÖÁÛÁüÄ¶¤¨¤Æ¤ë¡Ä¡×¸µ¼«±ÒÂâ¡ª°Û¿§¥À¥ó¥µ¡¼¥º¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¹¤®¤Æ2ÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö·ÐÎò¶¯¤¹¤®¤Æ·ÉÎé¥ì¥Ù¥ë¡×
¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë!¡×¤ÎÀ¼Â¿¿ô
¡¡¥À¥ó¥µ¡¼&¥â¥Ç¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCYBERJAPAN DANCERS¡×¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·ÐÎò¤¬°Û¿§¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎAIKA¤Ç¤¹¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ø¤¢¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏAIKA¡£
¡¡Ìó6Ç¯3¥ö·î¤Î´Ö¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°Û¿§¤¹¤®¤ë·ÐÎò¤ò¤â¤Ä¥¹¥Ú¥¤¥ó·Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¡¢·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤ÎAIKA¡£
¡¡8ÆüÊüÁ÷¡Ö½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡×(TBS)¤Î¡Ö·ÝÇ½³¦ÂçÃíÌÜ¤Î¥»¥¯¥·¡¼½¸ÃÄ ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¥ºÂè5ÃÆ!¸åÈ¾Àï¡×¤Î²ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÖCYBERJAPAN DANCERS¡×¤Î¿·±Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½éÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤«¤è¡×¡Ö¥«¥Ã¥Á¥ç¥¤¥¤¡Á¡×¡Ö¼«±ÒÂâ¤Ç¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀ¸³è¤«¤é¼¡¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤«¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë!!¡×¡Ö·ÐÎò¶¯¤¹¤®¤Æ·ÉÎé¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö·ÐÎò¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¹¤®¤Æ2ÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡ÖÁÛÁüÄ¶¤¨¤Æ¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£