お笑い芸人の山田花子が7日に自身のアメブロを更新。休日の自宅ランチ中に起きた“悲劇”と、その後の対応についてつづった。

この日、山田は「今日はお休み」と切り出し、愛犬の「ジュリエットの爪切りやってもらいに動物病院に行って お風呂場でシャンプー＆カットしてあげたよ！」と、こなした予定を報告。「そしたらもうお昼すぎ 早いよね〜」と、バタバタと過ぎ去った午前中を振り返った。

続けて、自宅での昼食について「賞味期限が今日まで」というヨーグルトにはちみつを入れたものや、コーンスープ、「ピーマン・ハム・目玉焼き乗せトースト」といったメニューを写真とともに紹介。「まるで朝ご飯」とセルフツッコミを入れつつ、自宅ランチを楽しもうとした矢先に“悲劇”が起きたという。

なんと、トーストにのせていた目玉焼きがカーペットと思しき場所に落下。無惨に落ちてしまった目玉焼きの写真を添え、山田は「もちろん拾って食べた」とお茶目な顔文字とともに報告した。「リビングでおきた 1人さみしい ハプニングでした」と、切なくも笑える日常の1コマを明かした。

この投稿に読者からは「気取らず庶民と同じ所が大好きです」「3秒ルールでセーフ！」「お昼にゆったりこういう食事は楽しめますよね」などの共感のコメントが寄せられている。