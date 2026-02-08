◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 女子個人ノーマルヒル（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

【バルディフィエメ（イタリア）７日＝松末守司】初出場の丸山希（北野建設）が合計２６１・８点の３位に入り、日本勢メダル第１号となる銅メダルを獲得した。１回目に９７メートルを飛び３位。２回目も１００メートルのビッグジャンプを決めた。２大会ぶりのメダルを目指した高梨沙羅（クラレ）は１３位、勢藤優花（オカモトグループ）は１４位、伊藤有希（土屋ホーム）は１７位だった。スポーツ報知評論家の１９９８年長野五輪男子ジャンプ団体金メダリスト・岡部孝信さん（５５）＝雪印メグミルク・スキー部総監督＝は、ジャンプ競技最初の種目での丸山の銅メダルを「最高のスタートですよ」と評価し、メダルラッシュに期待を寄せた。

＊＊＊＊＊

丸山は１、２本目とも、少しだけ力んで動きが硬い部分が見られたが、普段通りのいいジャンプができていた。カンテ（踏み切り地点）で立ち上がる時に少しだけ上半身から先に動いていたが、それ以外は特に気になった部分はなかった。テレマークももう少し入れられたと思うが、そこは引き続きの課題としてやっていってもらえればいい。

北京五輪は直前のケガで出られず、そこから４年間トレーニングを重ね、今季はＷ杯で６勝するなど好成績を残してきた。それを初出場の五輪舞台で出せるというのは、自分のジャンプをすれば勝てるチャンスが必ずあるという自信を持っているから。精神的にも、すごい成長したと感じる。

丸山本人も、最初は銅メダルを取れて良かったと感じているだろうが、時間がたったらたぶん悔しさが出てくると思う。混合団体、ラージヒルへ向け、ジャンプ自体はそれほど変えることはない。ラージヒルの方が得意なところもある。精神的にも落ち着いていると思うし、しっかり戦えるだけの実力もある。ぜひ金メダルを目指して欲しい。

金メダルを獲得したアンナオディネ・ストロム（ノルウェー）は、ノルウェーチームがノーマルヒルの台の飛び方をしっかりマスターしてきたなと感じた。ラージヒルでも大きなライバルになると思う。一方で銀メダルのニカ・プレブツ（スロベニア）は台をちゃんと攻略できていなかった。追い風を気にしすぎて、自分のジャンプができていなかった。ただ、Ｗ杯個人総合２連覇中の女王プレブツも、五輪初出場で緊張しているところがあったと思う。ここからは落ち着いてしっかり大会に臨んでくるはず。ラージヒルでは必ず本来の力を出してくると思う。

高梨も悪くはなかった。今季は五輪前からあまり調子が良くなかったが、状態は良くなってきている。もう少し前方向に進んでいくジャンプができる選手なので、それを改善できればラージヒルではメダル争いに食い込んでいけると思う。

丸山の銅メダルでチーム全体が盛り上がり、自分たちもメダルを取ろうという気持ちになっていると思う。今まで通りやっていけば、メダルがたくさん取れるんじゃないですかね。日本ジャンプチーム、最高のスタートですよ。