2027Ç¯£¹·î³«ºÅ¤Î¡Ö¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¸¥¢¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡¥á¥Ã¥»¥Ù¥ë¥ê¥óÆüËÜÂåÉ½Éô¤¬¾ðÊóÈ¯¿®
À¤³¦ºÇÂç¤ÎÅ´Æ»¸«ËÜ»Ô¡¦¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥¸¥¢ÈÇ¤È¤·¤Æ2027Ç¯£¹·î£·¡Á£¹Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¸¥¢¡×¡£2025Ç¯£··î¤ÎÂ®Êó¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜ¤Î»öÌ³½ê¤ËÅö¤¿¤ë¥á¥Ã¥»¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡ÊÆüËÜÂåÉ½Éô¡Ë¤¬¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤äÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ë½ÐÅ¸¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢Í¿ô¤Î¸«ËÜ»Ô²ñ¾ì¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëEXPO¤Ç¡¢¥á¥Ã¥»¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó ¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡£¼ç¤ÊÅ¸¼¨¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡ÖÅ´Æ»µ»½Ñ¡×¡¢¡ÖÅ´Æ»¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¡¢¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌ¡×¡¢¡Ö¼ÖÆâ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×¡¢¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë·úÀß¡×¤Î£µ¹àÌÜ¡£¼çºÅ¼Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¤äÀ¤³¦¤ÎÌó500¼Ò¡Ê¼Ô¡Ë¤Î»²²Ã¤ò¸«¹þ¤à¡£
¥á¥Ã¥»¥Ù¥ë¥ê¥ó¥¢¥¸¥¢¤Ï¡¢º£²ó¤Î»²²Ã¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¢¥¸¥¢¼çÍ×¹ñ¤ÎÅ´Æ»À°È÷¤Î¸½¾õ¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê°ÜÆ°¡Ë³×Ì¿¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¹âÂ®Å´Æ»¤äÅÔ»ÔÅ´Æ»À°È÷¤¬¹½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
Å´Æ»¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â1960¡Á1970Ç¯Âå¤Î·ÐºÑ¤Î¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÅÔ»ÔÉô¤Ø¤Î¿Í¸ý½¸Ãæ¡£2020Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢¼çÍ×¹ñ¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÌó23²¯6000Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¿Í¸ý¤Ï¡¢2050Ç¯¤Ë¤ÏÌó34²¯8000Ëü¿Í¤Ø¤Î³ÈÂç¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËËýÀÅª¤ÊÆ»Ï©½ÂÂÚ¤ÇÅÔ»Ôµ¡Ç½¤Î¤Þ¤Ò¤¬È¯À¸¡£¥á¥Ã¥»¥Ù¥ë¥ê¥ó¥¢¥¸¥¢¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÁ´°è¤Ç¤Ï2020¡Á2035Ç¯¤ÎÌó15Ç¯´Ö¤Ë¡¢Æ»Ï©¡¢ÅÔ»Ô¡¦¹âÂ®Å´Æ»¤È¤¤¤Ã¤¿¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ç¡¢¤ª¤è¤½43Ãû¥¢¥á¥ê¥«¥É¥ë¡ÊÌó6600Ãû±ß¡Ë¤ÎÅê»ñ¤ò¸«¹þ¤à¡£
¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤Ç¹âÂ®Å´Æ»À°È÷¤¬¿Ê¤à¥¤¥ó¥É¤Çà¥¤¥ó¥ÉÈÇ¿·´´Àþá¤Î¤Û¤«¡¢¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ÎÃÏ²¼Å´À°È÷¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
Å´Æ»À°È÷¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ê¤Î¤¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Ï¥Ï¥Î¥¤¤È¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤Î£²ÂçÅÔ»Ô¤Ç¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë580¥¥í¡¢2045Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë949¥¥í¤ÎÃÏ²¼Å´ÌÖ¤ò·×²è¡£¥¿¥¤¤â¡¢¼óÅÔ¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ê¤É¤Ç¹âÂ®Å´Æ»À°È÷¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ìÅ´Æ»À°È÷¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÅ´Æ»¥·¥¹¥Æ¥àÍ¢½ÐÁÈ¹ç¡ÊJapan Overseas Railway System Association¡áJORSA¡Ë¤¬¡¢¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¸¥¢¤Ë»²²Ã°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£¼ÖÎ¾¡¢ÅÅµ¡ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ä¾¦¼Ò¤Ê¤É¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎJORSA¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç³ÖÇ¯³«ºÅ¤Î¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¾ïÏ¢¤Î½ÐÅ¸¼Ô¤À¡£
¥á¥Ã¥»¥Ù¥ë¥ê¥óÆüËÜÂåÉ½Éô¤Ï¡¢¡ÖÅ´Æ»¤ÎÀìÌç²È¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥á¡¼¥«¡¼ÂåÉ½¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÅ´Æ»¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«ÄÌ¤¹¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¸¥¢¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸
¡Ê²èÁü¡§¥á¥Ã¥»¥Ù¥ë¥ê¥óÆüËÜÂåÉ½Éô¡Ë