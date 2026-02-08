靴のかかとだけすり減ってない？ おへそを意識するお腹ぽっこりさんの歩き方
姿勢が悪いと老け見えに！？ 歩き方に注意して、産後体型10kg減に成功！
「歩き方でマイナス10歳を叶える」をモットーに、SNSを通して正しい歩き方を発信している、ウォーキング講師のかなぺさん。25歳でモデル事務所に入り、ウォーキングレッスンを開始すると体に変化があらわれ、身長159cm体重43〜44kgの体型をキープしていましたが、妊娠をきっかけに体重が増加。出産後しばらくしてから、「歩き方」を意識していくことでなんと10kg減に成功したそう！
※本記事はかなぺ著の書籍『勝手に痩せて、一生太りにくくなる 奇跡の歩くだけダイエット』から一部抜粋・編集しました。
■クセを直して美脚を目指そう！
お悩み別！ 正しい歩き方【お腹ぽっこり】
こんなサインありませんか？
□壁に背中をつけると、腰と壁の間にほとんど隙間がない
□下腹を突き出した姿勢で立っている
□靴のかかとだけが強くすり減っている
当てはまる人はお腹ぽっこりになりやすい！
膝を曲げてドスドス歩いていたり、お腹の力を使わずに脚だけで歩いているパターンが多い。すり足や小股歩きになっている人も
■お腹ぽっこりさんはこう歩けば美脚を目指せる！
STEP 1 お腹を引き上げる
おへその位置を5cm 上げる意識でお腹に力を入れ、お尻をキュッと締めて骨盤を立てる
STEP 2 膝を伸ばして歩幅を広げる
「腰から脚が生えている」という意識で股関節から脚を出し、膝を伸ばして歩く
ここがpoint！
NG
お腹が脱力した状態だと姿勢が崩れやすく、脚の体重移動も正しくできないのでお腹は常に力を入れること！
＜プロフィール＞
かなぺ
モデル出身のウォーキング講師。産後に10kg増えた体重を“歩き方だけ”でスルッとダイエットに成功。Instagramでは「歩き方が変わると10歳若返る」という動画が約1000万回再生（2025年10月現在）を記録。毎日の立ち姿と歩き姿を整えることで、美しく・健康に・自信を持てる自分へと導くメソッドを発信。一般の方向けのレッスンも行っている。
著＝かなぺ／『勝手に痩せて、一生太りにくくなる 奇跡の歩くだけダイエット』