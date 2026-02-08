お腹ぽっこりさんはこう歩けば美脚になれる！


姿勢が悪いと老け見えに！？ 歩き方に注意して、産後体型10kg減に成功！

「歩き方でマイナス10歳を叶える」をモットーに、SNSを通して正しい歩き方を発信している、ウォーキング講師のかなぺさん。25歳でモデル事務所に入り、ウォーキングレッスンを開始すると体に変化があらわれ、身長159cm体重43〜44kgの体型をキープしていましたが、妊娠をきっかけに体重が増加。出産後しばらくしてから、「歩き方」を意識していくことでなんと10kg減に成功したそう！

2000人以上の歩き方を変えた、かなぺさんの「奇跡の歩き方」。さっそく真似してみませんか？

※本記事はかなぺ著の書籍『勝手に痩せて、一生太りにくくなる 奇跡の歩くだけダイエット』から一部抜粋・編集しました。

■クセを直して美脚を目指そう！

お悩み別！ 正しい歩き方【お腹ぽっこり】

こんなサインありませんか？

こんなサインありませんか？


□壁に背中をつけると、腰と壁の間にほとんど隙間がない

□下腹を突き出した姿勢で立っている

□靴のかかとだけが強くすり減っている

当てはまる人はお腹ぽっこりになりやすい！

お腹の力を使わずに脚だけで歩いている


膝を曲げてドスドス歩いていたり、お腹の力を使わずに脚だけで歩いているパターンが多い。すり足や小股歩きになっている人も

歩くと前ももやふくらはぎが疲れやすいはず


■お腹ぽっこりさんはこう歩けば美脚を目指せる！

STEP 1 お腹を引き上げる

お腹を引き上げる


おへその位置を5cm 上げる意識でお腹に力を入れ、お尻をキュッと締めて骨盤を立てる

STEP 2 膝を伸ばして歩幅を広げる

膝を伸ばして歩幅を広げる


「腰から脚が生えている」という意識


「腰から脚が生えている」という意識で股関節から脚を出し、膝を伸ばして歩く

ここがpoint！

NG

腹は常に力を入れること！


お腹が脱力した状態だと姿勢が崩れやすく、脚の体重移動も正しくできないのでお腹は常に力を入れること！

＜プロフィール＞

かなぺ

モデル出身のウォーキング講師。産後に10kg増えた体重を“歩き方だけ”でスルッとダイエットに成功。Instagramでは「歩き方が変わると10歳若返る」という動画が約1000万回再生（2025年10月現在）を記録。毎日の立ち姿と歩き姿を整えることで、美しく・健康に・自信を持てる自分へと導くメソッドを発信。一般の方向けのレッスンも行っている。

著＝かなぺ／『勝手に痩せて、一生太りにくくなる 奇跡の歩くだけダイエット』