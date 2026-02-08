水戸市の２０２５年の世帯あたりの納豆購入額は全国２位で、前年の５位から順位を三つ上げたことが、６日発表の総務省家計調査で分かった。

首位は前年に続いて福島市で、９年ぶりの首位奪還はかなわなかった。

調査は県庁所在地と政令指定都市の計５２自治体を対象に、２人以上の世帯の年間購入額で算出している。

１位の福島市は７６５８円で、前年より１７２円減少。水戸市は前年比６８７円増の７３１４円だった。続いて３位は盛岡市の７２７１円、４位は青森市の７１１２円、５位は秋田市の６８８７円となった。水戸市は１６年に首位に３年ぶりに輝いたが、以降は東北勢に明け渡している。

水戸市は２２年６月に「水戸市納豆の消費拡大に関する条例」を制定し、「納豆のまち」としてＰＲを強化し、学校給食で提供するなどしてきた。高橋靖市長は「１位奪還はかなわなかったが、前年より支出金額は増加した。今後も、より多くの方に水戸の納豆をお召し上がりいただけるよう、取り組む」とコメントした。

恒例イベント「水戸納豆早食い世界大会」はこれまで、「水戸の梅まつり」の期間にイベントとして開催されてきたが、今年は７月１０日の「納豆の日」に合わせて実施することが検討されている。