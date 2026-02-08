モデル、タレント、マージャンプロなどマルチに活躍する“役満ボディー”岡田紗佳（31）が7日放送のニッポン放送「MURASHIGE de NIGHT」にゲスト出演。位置情報を共有していた男性の友人を明かした。

村重が岡田と仲良くなったきっかけについて「こうちゃんだ。元QuizKnockの。こうちゃんとしゃべるようになって、『今日おかぴとご飯行くんだけど、シゲも来ない？』って言われて、『え、行きたい』みたいな」と、現在はプロ雀士でもある元QuizKnockのこうちゃんを通じてご飯に行くようになったことを語った。

岡田は「そうかもしれない。こうちゃんが意外と顔が広くて。マージャンプロでもあるんだけど。それであの頃仲良かったから」と語った。

村重は「あの頃？」とつっこむと、岡田は「あの頃っていうか、今も仲良いんだけど、特に仲良かった？ 位置情報共有してたからね」と明かした。

村重は「それ言ってたよね。信じられなかったもん私」と語り、岡田は「そうだよね。私もよくわかんない。別に見てないし。知られても何とも思わないから」と笑った。