2月6日、ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕したが、2年前の夏季パリ五輪で話題を集めたのが、当時、NHKアナウンサーで現地から中継を担当した中川安奈だった。

「中川さんは開会式の中継で、ジャケットの下にベージュのインナーを着ていたのですが、その色が肌とほぼ同じ色だったので、ライトの当たり方で『裸に見える』と、SNS で話題になりました。あのインナーは、スタイリストさんが『金メダルに似せた色合いを』ということで選んだと聞いています。

その後、中川さんはフリーに転身。Instagramなどで、ノースリーブ姿や“ピタピタウェア”をたびたび披露して、注目されています」（芸能担当記者）

その中川が2月6日、Xに《満員電車に乗ってるとき、一応自力で立てる混雑レベルなのに 背もたれみたいに全体重を押し付けてくる人、ほんとにかんべんして》とポストすると「共感」のリプライが殺到する事態になっている。

「どういった背景でこの投稿に至ったのかはわかりませんが、フリーになり、芸能事務所に所属しているいまは満員電車に乗ることはないと思うので、NHK時代の出勤を思い出したのかもしれません」（同前）

これには多くのリプライが寄せられ、そのほとんどが

《毎日満員電車で通勤してるので、お気持ち凄く分かります》

《人の肩にスマホ置いてくる奴もかんべん》

といった同じような“被害”を受けた体験談から

《電車がガタンと動いたときにタイミングを合わせて力を抜くと、相手はバランスを崩します》

などの対処法、さらには

《それって痴漢行為ですね》

などの指摘も相次いだ。

SNSへの投稿が注目される中川だが、2月7日には《勢いでアカウント作っちゃいました いつか動画をアップする… …かもしれません笑》と、TikTokのアカウントを開設したことも報告した。Instagramのフォロワーも16万人を超え、ますます注目を集めそうだ。