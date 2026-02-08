日本テレビの河出奈都美アナウンサーが、2月7日までにInstagramを更新。友人の結婚式でのシースルードレス姿を披露し、ファンからは絶賛の声があがっている。

河出アナは《高校時代の友人の結婚式へ 泣いて喜んでくれる友達がいるって、とても幸せだなと2人を見て思いました。友達、家族、周りにいる人を大切にしよう、と思えた、温かい時間でした》とつづり、披露宴会場でシックでありながらエレガントさを感じる、シースルードレス姿の自身のオフショット2枚を公開した。

コメント欄にはファンから

《なつみちゃん、エレガント》

《正装もお似合いですね》

《バッチリ決まっていていい感じ似合ってます》

など、河出アナの衣装に絶賛の声が寄せられている。

オタクでゲーマーを自称している河出アナは、コスプレが趣味で、これまでにSNSで何度もコスプレを披露し、その完成度の高さがよく知られている、女子アナ界きってのコスプレイヤーだ。

1月16日、自身のXに《『葬送のフリーレン』2期 いよいよ11時から放送ですね 僭越ながら、大好きなアウラ様のコスプレをいたしました。いやあ、2期でのアウラ様の活躍…ほんっとうに楽しみだなあ……。》とつづり、1月16日夜11時から2期の放送がスタートしたテレビアニメ『葬送のフリーレン』（日本テレビ系）に登場するキャラクター・アウラに扮したコスプレショットを4枚、投稿していた。2025年6月にも『葬送のフリーレン』のキャラクター・フェルンのコスプレを公開している。

毎週金曜日夜11時から放送される『葬送のフリーレン』への“生視聴”への思い入れは、相当強いようだ。

河出アナは2月6日金曜日夜、同番組が始まる前に自身のXに分刻みでこう連投している。

《フリーレンをリアタイするためには今お風呂に入らないと間に合わないんだよ? 分かってる? 私? Xを閉じなさい?》（午後10時2分）

《まあ、間に合うと思ってたけど》（午後10時59分）《やっぱりリアタイに尽きるな!!!一緒に観ましょう》（午後11時1分）

芸能記者が言う。

「河出アナは2025年8月、情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）で、世界最大の同人誌即売会『コミックマーケット』（コミケ）1日めを取材しました。驚くことに河出アナは取材翌日、コミケ2日めにはチケットを買って“一般参加”してきたと、自身のXで告白。リストバンドを掲げて《コミケ最高かよ》とポストしていました。

続く投稿では、スマホのアプリゲーム『ヘブンバーンズレッド』の蒼井えりかのイラストが入った大きな紙袋を肩から下げ、最後尾に並んで入場したと明かしており、その本気っぷりも話題となっていました。ゲーム、アニメ、コスプレ大好きの河出アナのシースルードレス姿を見て、ファンはその“ギャップ感”にハマっているのかもしれません」

さまざまな顔を覗かせる河出アナのSNSには今後、さらに注目が集まりそうだ。