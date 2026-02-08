上白石萌歌、スラリ美脚際立つ「パン恋」オフショット公開「スタイルが良すぎる」「魅力が爆発」の声
【モデルプレス＝2026/02/08】女優の上白石萌歌が2月8日、自身のInstagramを更新。俳優の生田斗真とW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（毎週土曜よる9時〜）のオフショットを公開し、注目を集めている。
【写真】 25歳美人女優「スタイルが良すぎる」圧巻美脚ショット
上白石は「椎堂先生とのデートに浮かれるイチハと、だいすきな水族館に素で浮かれる かみしらいしもかと、アリアさんの着せ替え人形になってしまったイチハです」とつづり、ドラマ出演時の衣装を着たオフショットを投稿。ミニ丈のノースリーブワンピースに黒のタイツとロングブーツを合わせ、すらりとした美しい脚が際立つ装いを披露した。また、水族館を楽しむ姿や、劇中での衣装姿も複数枚投稿している。最後に「パン恋、5話みてくださってありがとうございました！オフショの撮り甲斐のある回でしたね」とコメントしている。
この投稿に、ファンからは「タイツとブーツの組み合わせ最強」「スタイルが良すぎる」「魅力が爆発してる」「可愛さのレベルがMAX」「萌歌もイチハも可愛すぎる」「ドラマがますます楽しみ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆上白石萌歌、黒タイツで美脚際立つドラマ衣装披露
◆上白石萌歌の投稿に反響
