スノーボード男子ビッグエア決勝で、初出場の木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝が今大会の日本選手団第１号の金メダルに輝いた。５日の予選を３位で通過し、決勝では高さのある５回転半トリックをそろえて計１７９・５０点をたたき出した。同種目では男女を通じて日本勢初の金。同じく初出場で予選１０位通過の木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝も銀メダルを獲得し、日本勢ワンツーを決めた。

＊ ＊ ＊ ＊

思いをぶつけた。２本目を転倒して後がなくなった３本目。木村は横５回転半技を決め切り「勝ったな」と確信した。後から滑った前回王者の蘇、木俣に追随を許さず、日本勢初の金メダルは、今大会の金第１号。歓喜の瞬間は「爆発して真っ白」。丸刈りヘアを表彰台のてっぺんで初披露し「小さい頃からの夢がかなってうれしい。真ん中の台は高い。メダルは首が取れそうなぐらい重たい」と笑みが止まらなかった。

土壇場で持ち味を発揮した。２本目で転倒し「追い詰められた」と感じたが、「誰よりも飛んで誰よりも立つ、爆発力が強み」と自分を信じた。難度の高い逆スタンスから背中側に回る５回転半の大技で、気温マイナス５度の夜空に高々と飛んだ。着地も完璧。唯一の９０点台だ。「オ〜！」と無我夢中で観客をあおった。

２４年の右足首の脛腓靱帯（けいひじんたい）損傷が長引き、昨年の世界選手権で日本勢５人中唯一の予選落ち。「地獄だった」。Ｗ杯で勝ったことがなかった２１歳がどん底からはい上がり、初五輪で初めて世界王者になった。

４歳で板に乗り、１４年ソチ五輪の角野友基らに憧れ、競技を始めた。子供の頃から、スノーボードをする父・友浩さん（５３）と母、弟・悠斗（１７）の家族４人で、地元・岡山から１台のハイエースに乗り込み、雪を求めて車中泊で国内を回った。昨年１２月、その父から「雑念を捨てろ」と突然指令を受け、上６ミリ、横８ミリの丸刈りに。「気合が入るし、気に入っている」と感謝した。

中学入学までは地元岡山のコナミスポーツクラブで体操競技に励んだ。特に跳び箱が得意で、バック宙は今でもできる。試技会で１位を取るなど上級クラスに行けるほどの腕前。スノーボードの技でも「高さを出せる」と、恩恵を受けた。

「機動戦士ガンダムＳＥＥＤ」の主人公キラ・ヤマトが由来。ガンダム好きの父に「きら」と名付けられた。中学２年でプロになる時、「宇宙一になれ」（父）と言われた。夢の五輪金メダリストになったが「まだ宇宙一ではない。ここからかな」と木村。次なる夢は弟・悠斗と「２人で五輪に出て、表彰台に乗りたい」。世界一から、宇宙一への旅は続く。（宮下 京香）

＊ ＊ ＊ ＊

◆木村に聞く

―日本勢初の金メダル。

「小さい頃からの描いていた夢がかなってうれしい。これが一番格好いい」

―周囲への思い。

「有言実行。家族やコーチ、周りの人が手厚いサポートをしてくださった。結果で恩返しできた」

―勝因は。

「オフはスノーボードをする時間が多かった。トリックの不安が去年は多々あったけど、今季は不安が全然なく、決めることだけを考えてやれたのは大きい」

―自分へのご褒美は。

「（憧れの）大谷翔平さんが飼っているでこぴんと同じ犬種の犬を飼いたい」

―丸刈りの髪形が話題。

「父にも短くしろと。いい感じに気合が入るので、髪形は気に入っています」

―五輪で見せられた姿。

「この先、一般の方や子供たちが僕の姿を見て、少しでも『スキー場に行きたい』、『スノーボードをやりたい』と思ってくれていたらうれしい」