マレーシア移住の優木まおみ、長女リクエストのランチ披露に「具沢山で健康的」「真似して作ってみたい」の声
【モデルプレス＝2026/02/08】タレントの優木まおみが2月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のリクエストに応えて作った料理を公開し、注目を集めている。
【写真】マレーシア移住の美女タレント「具沢山で健康的」な手料理
優木は「お姉ちゃんたっての希望で、今日のランチはクリームシチューを仕込んだ」とつづり、長女からのリクエストを受け作ったシチューの写真を投稿。ウィンナー、じゃがいも、玉ねぎ、にんじんが入った具たくさんのクリームシチューが鍋の中で煮込まれている様子を披露した。
この投稿には「美味しそう」「リクエストに応える優しさが素敵」「母の愛情を感じる」「具沢山で健康的」「ちゃんと仕込むのに尊敬」「真似して作ってみたい」といった反響が寄せられている。
優木は、2013年に一般男性と結婚し、2014年に長女、2017年に次女が誕生。2025年5月24日に自身のInstagramを通じて、同年8月からマレーシアに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
◆優木まおみ、ランチ用に仕込んだクリームシチュー披露
◆優木まおみの投稿に反響
