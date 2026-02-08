渡辺美奈代、自家製麹調味料使った手作りくるみクリーム公開「何でも作れてすごい」「クオリティ高い」と反響
【モデルプレス＝2026/02/08】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が、2月8日までに自身のブログを更新。自家製のくるみクリームを公開した。
【写真】56歳元おニャン子「香りが漂ってきそう」材料4つで作ったくるみクリーム
渡辺は「自家製くるみクリーム」と記し、以前に自身のInstagramで公開していた手作りの「甘麹」「塩麹」の工事調味料2種、はちみつ、くるみの4つの材料、それらをフードプロセッサーに入れている様子、出来上がったくるみクリームの写真を公開。「いい香り〜 パンに塗って食べたいと思いまーす！」と綴った。
この投稿に、ファンからは「香りが漂ってきそう」「美味しそう」「何でも作れてすごい」「クオリティ高い」などと反響が寄せられている。
渡辺は1996年に実業家の矢島昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
