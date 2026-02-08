◇宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６（８日、沖縄・宮古島市陸上競技場発着＝６区間８２キロ＝報知新聞社など主催）

第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大が、１、２年生の有望株６人で臨み、４時間７分１秒の大会新記録で初優勝を果たした。

２５秒差の２位は順大、１分１５秒差の３位は国学院大だった。

５区終了時点で、首位の青学大と順大の差は６秒。青学大のアンカー前川竜之将（１年）は「最初に順大に追いつかれないようにしました」。強い向かい風が吹く中、最初の１キロを２分５０秒で入り、順大の古川達也（３年）に追い上げを許さず、徐々に差を広げた。区間４位と粘った前川は両手を広げて優勝のゴールテープを切った。

原晋監督（５８）は「プレッシャーがかかる場面で、前川はうまく走った。アンカーは区間順位よりも最終順位が大事。駅伝力のあるところを見せてくれた」と評価した。

原監督は、１〜５区の選手にも全員、合格点を与えた。１区の榲山一颯（すぎやま・いぶき）が区間３位、２区の石川浩輝（１年）は区間４位、３区の黒田然（２年）は区間２位、５区の上野山拳士朗（１年）は区間賞、５区の日向春空（はるあ、１年）は区間３位と堅実にタスキをつないだ。「１区は東洋大の松井海斗君（２年）が強かったが、榲山はトップと８秒差でレースの流れをつくった。２区以降も『駅伝』をした」と原監督は満足そうに話した。

昨年の同駅伝で青学大は１区の出遅れが響き、優勝した国学院大と５１秒差の３位に終わったが、収穫もあった。出場６選手のうち、２区３位の佐藤有一（４年）、４区区間賞の黒田朝日（４年）、６区区間賞の飯田翔大（かいと、２年）と３人が今年の箱根駅伝優勝メンバーとなった。特に上り基調の４区では黒田朝日（４年）が区間２位に１分１９秒の大差をつける圧巻の区間賞で９位から５位へ４人をごぼう抜き。その約１１か月後、黒田朝日は第１０２回箱根駅伝５区で驚異的な区間新記録をマークすることになった。「宮古島での力走が『シン・山の神』につながりましたね」と原監督は１年前のレースを振り返る。「宮古島大学駅伝で活躍できる選手は箱根駅伝で期待できる」と原監督は今大会に出場した１、２年生６人のさらなる飛躍を願うように話した。

今回の宮古島遠征は、選手６人と原監督、池沢悠冬マネジャー（３年）の計８人の少人数。それでも、原監督は「胴上げやるぞ！」と号令。ケガを防ぐために、最も腕力のある原監督が前川の上半身を支えたままだったため、前川は宙に舞わず、足だけが高くなる微妙な胴上げが実現。青学大チームには笑顔が広がった。

今大会に向けて指揮官は「宮古ブルー大作戦」を発令。「宮古島は宮古ブルーと呼ばれる美しい海が有名です。青山が、宮古ブルーを臨む美しくもタフなコースで勝ちました。宮古ブルー大作戦、大成功です！」と原監督は満面の笑みで６区間８２キロの戦いを総括した。

宮古島大学駅伝の成績は以下の通り。

＜１＞ 青学大 ４時間７分１秒

＜２＞順大 ４時間７分２６秒

＜３＞国学院大 ４時間８分１６秒

＜４＞東洋大 ４時間８分４１秒

＜５＞中央学院大 ４時間９分５９秒

＜６＞中大 ４時間１０分７秒

＜７＞山梨学院大 ４時間１０分７秒

＜８＞神奈川大 ４時間１０分１３秒

＜９＞東海大 ４時間１１分１９秒

＜１０＞帝京大 ４時間１４分２５秒

＜１１＞日体大 ４時間１５分５３秒

＜１２＞東京国際大 ４時間２０分５１秒

大学連合 ４時間１５分２５秒（オープン参加）

◇区間賞

１区（１０・８キロ）松井海斗（東洋大２年）３２分４６秒

２区（１２・２キロ）松尾和真（順大１年）３４分４７秒

３区（２０・１キロ）今井悠貴（順大２年）１時間１２秒

４区（１０・０キロ）上野山拳士朗（青学大１年）３０分４秒

５区（１０・３キロ）伊藤春輝（中大３年）３１分１９秒

６区（１８・６キロ）田原匠真（山梨学院大３年）５６分２８秒