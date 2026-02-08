「元祖メガネっ子アイドル」として知られるタレント・時東ぁみが8日、自身のインスタグラムを更新。



【写真】おなかも足もめちゃ出てる 雪も寒さも吹っ飛ばす破壊力満点の姿

防災士の資格も持つ時東は「東京もついに雪です」と書き出し、「なかなか見れないから嬉しいけど、慣れてないから気をつけなくちゃね！ 家出なくてすむなら家にいよう！！」と不要不急の外出を控えるよう呼びかけた。



続けて「雪国のみなさん引き続き気をつけてくださいね。 慣れてない方々も足元、交通手段気をつけてくださいね。」とメッセージ。「#雪」「#冬」「#家」「#出ない」などのタグをつけた。



ただ、投稿された画像は短めキャミソールにショートパンツ姿。おなかも足もかなり露出している。これまでも筋トレ姿をたびたび公開しており、研ぎ澄まされたボディーではあるが、さすがに寒さを感じさせる。



フォロワーからは「雪の様な装い」「寒さ吹き飛ばし画像」「雪の文章にあってなさすぎる服装！最高！」「体調崩さないように気をつけて」といった声が上がっていた。



時東は2005年に「ミスマガジン」つんく♂賞を受賞。その後、メガネっ子アイドルとしてブレーク。数々の資格を持つことでも知られている。



（よろず～ニュース編集部）