◇NBA レイカーズ105−99ウォリアーズ(日本時間8日、クリプトドットコム・アリーナ)

ウォリアーズを破り、3連勝を飾ったレイカーズ。八村塁選手はケガから復帰後初のスタメンで28分22秒の出場。18得点を挙げる活躍でチームの勝利に貢献しました。

この試合は、特に3ポイントシュートで相手の脅威に。5本中4本を決め成功率80％。高確率で決め、フィールドゴールも10本中7本成功と効率よく得点を奪っています。

八村選手は今季3ポイントシュートは167本中75本を成功で、成功率44.9％。これはNBA全体8位の高さで、2月の4試合は14本中8本成功（成功率57.1%）と好調な状態にあります。

【3ポイント成功率】1位 49.7% ルーク ケナード（レイカーズ）2位 48.1% ジェイロン タイソン（キャバリアーズ）3位 47.8% タリ イーソン（ロケッツ）4位 46.2% サム メリル（キャバリアーズ）5位 46.0% キャム スペンサー（グリズリーズ）6位 45.1% ボビー ポーティス（バックス）7位 45.1% アヨ・ドスンム（ティンバーウルブズ）8位 44.9% 八村塁（レイカーズ）