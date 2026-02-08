44歳・及川奈央、衝撃の“劇的チェンジ”再び「さよならをしました」 ビフォーアフター公開
俳優の及川奈央（44）が8日、自身のインスタグラムを更新。衝撃の“劇的チェンジ”を公開した。
【写真あり】こちらもすてき…44歳・及川奈央、衝撃の“劇的チェンジ”再び＜ビフォーアフター公開＞
及川は、昨年12月29日に「年始の映画のための役作り」のため黒髪から金髪に大胆チェンジ。その後年明けの投稿では、「次の出演作品は2月の舞台 #晩カラ学校 。本番の少し前に暗くするため、ひと月だけはせっかくなら明るいのを楽しんで欲しいとのことで明るい茶髪(落ち着いた金髪)にしていただきました」と再び髪色を変えたことを明かし、そのビフォーアフターを公開していた。
この日の投稿では「都内でも雪が降り積もった今日は、美容室 #マイトリエ さんへ」「お世話になった金髪にさよならをしました」と報告。「ベージュ系のカラーで柔らかめのいい感じの色味にしてもらって嬉しい」と、新たなカラーも気に入った様子で、手掛けた美容師に「いつもありがとうー」と感謝した。そして「さぁ、本多劇場へ向けて最終調整してゆきます！」と、19日から上演される演劇へ意気込んだ。
この投稿に「良い色に戻りましたね」「なおさんお帰り〜美しいでおじゃる」などのコメントが寄せられている。
