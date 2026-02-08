歌手の倖田來未さんが自身のインスタグラムを更新。

「超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026」初日の「仮面ライダーDAY」に出演し、特別なコラボレーションパフォーマンスを披露しました。



【写真を見る】【 倖田來未 】 「超英雄祭 2026」に降臨 仮面ライダーバッファと「Dangerously」を披露 「カッコいい」「可愛すぎて無理」など反響続々





倖田さんは、「超英雄祭day1 バッファ様とDangerously！！！」と投稿。紫とピンクの照明に包まれたステージでは、幻想的な雰囲気の中、仮面ライダーギーツに登場する仮面ライダーバッファと共に楽曲「Dangerously」を披露しました。







ステージ上の倖田來未さんは、白いオーバーサイズのトップスに大きく数字が印字されたスタイリッシュな衣装を着用。特徴的なふわふわの帽子を被り、デニムショートパンツと白いブーツという組み合わせで、ダイナミックなパフォーマンスを繰り広げました。









パフォーマンスの締めくくりには、倖田さんが手を高く掲げるとともに、花火のようなスパークの演出も。青・紫・ピンクの光が交差する中、会場は大いに盛り上がったようです。









この投稿に、「カッコいいですネ」「仮面ライダーとのツーショットカッコいい」「どぉしよー、可愛すぎて無理 もぉ待ち受けにしよー」「天才！可愛すぎ！天使！エンジェル」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】