ひな祭りはキティちゃんやマイメロ、クロミたちとお祝い！　サンリオコラボのスイーツが各社から続々登場

『サーティワン アイスクリーム』、『銀座コージーコーナー』、『不二家洋菓子店』が、それぞれサンリオとコラボレートしたひな祭りを祝うスイーツを期間限定で販売する。桃の節句、ひな祭りの由来や赤・白・緑という色使いの意味も紹介しつつ、かわいくて楽しくておいしそうな各社のコラボ商品を取り上げる。

菱餅やひなあられの赤・白・緑に込められた意味

3月3日は桃の節句、女の子の健やかな成長と幸せを願う日本の伝統行事・ひな祭りだ。古代中国で旧暦の3月最初の巳の日に行われていた、川に入って穢れを清める上巳節に由来する。現在のような雛人形を飾る風習は江戸時代からだという。

ひな祭りの伝統菓子とも言える、菱餅や、雛あられ、京菓子の「引千切」も江戸時代に誕生。これらはすべて、赤・白・緑の3色を基調としているものが多い。諸説あるが、赤は桃の花、白は残雪、緑は新緑を表し、雪の下から新芽が顔を出し、その上に桃の花が咲いているという、生命力あふれる春の景色を表現しているそうだ。現在では伝統菓子に限らず様々なひな祭りスイーツが販売されるが、この3色使いは引き継がれているように見受けられる。

みんなでワイワイ食べたい！ 「ひなだんかざり」アイス

『サーティワン アイスクリーム』は、「サーティワンのひなまつり 2026」を2026年2月15日から3月3日まで実施。今年のひなまつりは、昨年初登場し大好評だったサンリオのキャラクターたちのひなだんかざりが、さらに豪華になって登場。

※モバイルオーダーでの予約は、2026年2月2日から3月2日 20時まで受付中。

サンリオキャラクターズ ひなだんかざり 2400円 ※一部店舗では価格が異なる

サンリオキャラクターズ ひなだんかざり 2400円 ※一部店舗では価格が異なる

かわいいカップに、好きなスモールサイズのアイスクリームを5個と、ホイップクリーム、カラースプレー、キャラクターのチョコレートを飾った、この時期だけのサンリオキャラクターズのひなだんかざり。おひなさまは十二単をまとったハローキティ、おだいりさまは初登場のシナモロール。三人官女には、マイメロディ、クロミ、ウサハナが並ぶ。さらに、五人囃子にはポムポムプリン、タキシードサム、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドンも登場し、ひなだん仕様に立ち上げることができる。持ち帰りボックスにも、華やかにキャラクターたちが描かれている。

サンリオキャラクターズ ひなだんかざりボックス

食べるのがもったいない！ ケーキになったキャラクターたち

『銀座コージーコーナー』は、「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」と「ハローキティのアップルケーキ」の予約を、2026年1月23日から全国の生ケーキ取扱店と公式サイトで受付中。販売は2月16日から3月15日頃の予定だ。

※公式サイトでの予約は、1月23日から3月10日まで受付中。

＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入） 3564円

＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入） 3564円

キャラクターをイメージしたプチケーキの詰め合わせ。ハンギョドンはソーダ風味ホイップクリームのケーキ、ハローキティはアップルカスタードクリームのタルト、シナモロールはヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ、クロミはブルーベリー風味グラサージュとブルーベリークリームのココアタルト。

そしてマイメロディはストロベリー風味グラサージュと練乳クリームのタルト、けろけろけろっぴは練乳ホイップクリームとメロン風味グラサージュのケーキ、ポムポムプリンはプリン風味クリームとキャラメルホイップクリームのロールケーキ、リトルツインスターズはソーダ風味ゼリー＆ピーチゼリー、ポチャッコは練乳クリームとキャラメルクリームのココアタルト。バラエティ豊かなプチケーキが、春らしさ満点のボックスで登場する。

＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）ボックス

また、購入すると、キャラクターの紹介とケーキの味や見た目のポイントを紹介した「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレットがもらえる。

「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレット

ハローキティのアップルケーキ 777円

ハローキティのアップルケーキ 777円

ハローキティをイメージした、おひとりさまサイズのケーキ。アップル風味のスポンジでアップルダイス入りのチーズ風味クリームをサンドし、ハローキティの好きな食べもの「ママが作ったアップルパイ」をイメージしたアップルカスタードクリームで顔を仕上げた。りんごの爽やかな風味とチーズのスッキリとした後味がバランスのよいケーキという。

キティ＆ディアダニエルの好物をケーキに！

『不二家洋菓子店』では、「不二家のひなまつり Girl’s Festival 子どもも大人も楽しむひなまつり」をテーマに、ひなまつり限定のケーキを2026年2月28日より順次発売する。お祝いにぴったりな華やかなホールケーキをはじめ、ロールケーキやカットケーキ、そしてサンリオとコラボレートしたケーキなど、バラエティ豊かに登場。

サンリオキャラクターズのおひなさまケーキ 720円

サンリオキャラクターズのおひなさまケーキ 720円

ハローキティの好きな食べ物、「ママが作ったアップルパイ」にちなんで、スポンジにシャンテリークリーム、苺クリームを重ね、中にはシロップ漬けのりんごをしのばせた。

サイズ：直径約80mm

サンリオキャラクターズのおだいりさまケーキ 720円

サンリオキャラクターズのおだいりさまケーキ 720円

おだいりさまケーキは、ハローキティのボーイフレンド・ディアダニエルの好きなチーズケーキをイメージし、スポンジにチーズクリームと抹茶クリームを重ね、中にはブルーベリーソースをしのばせた。

サイズ：直径約80mm

推しキャラと一緒にひな祭りを祝おう！

【画像】キティ、マイメロ、クロミなどサンリオキャラが春を彩る！ 3ブランドのひな祭りスイーツ（8枚）