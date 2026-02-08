「生えてるって言うか、映えてる」吉沢亮、パリでブランチ中の“ひげ”ショットに反響！ 「この感じ好き」
俳優の吉沢亮さんのスタッフ公式Xアカウントは2月6日、投稿を更新。パリでブランチ中のオフショットを披露しました。
【写真】吉沢亮、パリでの“ひげ”ショット！
コメントでは「髭だ！ 髭だーー！」「御満悦を見せないおヒゲの吉沢さんにキュン」「ヒゲ沢さんを見て元気になりました」「お亮にお髭が生えてる 生えてるって言うか、映えてる」「お育ちが良すぎる…」「髭ざわさん、大大大好物です」「何をやられてもお美しい」「吉沢さんのこの感じ好きだな」と称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「生えてるって言うか、映えてる」同アカウントは「今週も #ばけばけ お楽しみいただけましたか？ ということは19週の予告もご覧いただけたということで『錦織の週』らしい来週2月13日(金)、吉沢は #あさイチ にも出演予定です。こちらも是非お忘れなく！」とつづり、1枚の写真を投稿。少しひげが伸びた吉沢さんがソファに座り、ナイフでサンドウィッチを切っているランチ中の姿を披露しています。同アカウントは、「なんだか不穏な予告でしたので、パリでブランチしていた吉沢を 『うまい』と御満悦でした」と続けました。
『ばけばけ』の“不穏な予告”に反響！高石あかりさん（※「高」は「はしごだか」）が主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で英語教師・ 錦織友一役を演じている吉沢さん。6日に放送された次週予告では、目に涙を浮かべた錦織の顔が映し出され、話題を呼んでいます。今回の投稿にも「さっきまで、訳もわからないまま錦織さんに感情移入しすぎて泣いてました」「予告の錦織さんの横顔に胸が苦しくなるほど切なくなった」「ハートブレイクな錦織さんの週なのかなぁ」「私たちは画面の前で泣いています」「楽しみでもあり 不安でもあり…」と不穏な予告に関するコメントが多数寄せられました。
