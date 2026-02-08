歌手の近藤真彦（61）が8日、自身のインスタグラムを更新。18歳の長男とマラソン大会に出場したことを報告した。

「先週、息子と 口熊野マラソン に出てきました」と報告。「僕は9年ぶり、息子は初マラソン。61歳、これが最後になるのかな…なんて思いながら（笑）」とつづった。

「初挑戦の息子は30km過ぎから足が上がらず、ラスト10kmは「走る→歩く」を繰り返し。でも普段はしないような話をしながら、無事に一緒にゴールできました」と2人でゴールする写真やおそろいのオレンジのシューズを披露。「本当に楽しかった」と振り返った。

「僕自身もマラソン大会を主催する立場ですが、改めて感じたのは、大会はボランティアの皆さんの力があってこそだということ。感謝しかありません」と感謝を記し、「今日、雪でマラソン大会が中止になったというニュースを見ました。関係者の方々や選手の皆さんの気持ちを思うと、胸が痛みます。来年、ぜひリベンジを」と締めくくった。

フォロワーからは「ふたりでゴール」「一緒にゴールなんてステキ」「一緒に完走できてよかったね」「親子でゴール最高」「素晴らしい」などの声が寄せられた。

近藤は1994年6月に一般人女性と結婚。2007年10月に第一子となる男児が誕生した。