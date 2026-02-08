フルート奏者のCocomi（24）が、祖母との“デート”を満喫するプライベートショットを披露した。

【映像】母・工藤静香と「怖いくらいそっくり」と話題になった祖母の写真

これまでにも、祖母との仲の良さが伝わる2ショットをInstagramに投稿しているCocomi。さらにCocomiの母で歌手の工藤静香（55）も、Instagramで「母のあだ名は ばばちゃんです」とおそろいのバッグを持った親子ショットを添えて、母親を紹介している。

2026年1月17日にはストーリーズで「これ私じゃん。若い時のばばちゃん」と写真を公開すると、「親子だから当然とは言え、これは怖いくらいそっくりですね！」「同一人物と言っても問題ないレベルで似てるね」などのコメントがネット上であがり、話題になっていた。

祖母とのデートを楽しむCocomi

2月6日はCocomiがストーリーズを更新し、「ばばちゃんと、おデート」と祖母とのデートを楽しむプライベートショットを披露している。（『ABEMA NEWS』より）