Snow Man向井康二＆マーチ、東京の街中降臨 仲良し2ショット・「カリスマックス」歌唱動画が話題「オーラが半端ない」「エモすぎて泣く」
【モデルプレス＝2026/02/08】タイ俳優マーチ＝チュターウット・パッタラガムポンが2月7日、自身のInstagramを更新。ドラマ「Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス！？〜」（Lemino）でともにW主演を務めたSnow Manの向井康二との2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】スノメンバー「再会がエモすぎ」タイ人気俳優と肩組み街中ショット
マーチは「東京の冬なのに、なんだか暖かく感じる」とつづり、ドラマで共演した向井と東京を満喫する様子を投稿。夜の街並みを背景に肩を組む仲睦まじい密着ショットを披露した。
さらに、2人で焼肉を楽しむ様子やビールを手に乾杯する姿、カラオケでSnow Manの楽曲「カリスマックス」を歌う姿などプライベート感満載の東京満喫の様子を写真や動画で多数公開。国境を越えた再会に、向井も「楽しかったね」とコメントを寄せている。
この投稿に、ファンからは「2人の再会がエモすぎて泣く」「オーラが半端ない」「夜なのに叫んでしまった」「神ビジュアル」「肩に腕をまわしてる…尊い」「カリスマックスをカラオケで歌ってるの最高」「まさか日本で会っていたなんて衝撃」「供給ありがとう全力でお礼を伝えたい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆「Dating Game」マーチ、東京降臨で向井康二と2ショット
◆マーチの投稿に反響
