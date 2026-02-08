イモトアヤコ、品数豊富なヘルシー夕食に反響「健康的」「ヘルシーで全部美味しそう」
【モデルプレス＝2026/02/08】お笑いタレントのイモトアヤコが2月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘルシーな晩ご飯を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「健康的」と話題のヘルシー夕食
イモトは「晩ごはん」とコメントし、食卓の様子を公開。葉物野菜たっぷりのサラダをはじめ、こんがりと揚がった唐揚げ、ラップに包まれた数種類のおにぎり、長芋の和え物、ジャガイモのおかず、白菜とエノキの副菜など、計6品が並んだ、栄養バランスの取れた彩り豊かなメニューの「晩ごはん」を披露した。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで全部美味しそう」「料理によってお皿を変えててお洒落」「栄養バランスが考えられててすごい」「健康的なメニュー」「お野菜たっぷり」「おにぎりに唐揚げ、すぐにピクニックに行けそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
