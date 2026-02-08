落語家の古今亭菊之丞が８日、８年ぶりに復活する「早朝寄席」（１５日スタート、日曜・午前１０時）の復活記念公演に参加した。

２０１８年９月まで同演芸場の名物として行われた「早朝寄席」は、落語協会の二ツ目が研さんを積んできた場。この日の特別公演には、菊之丞、五明樓玉の輔、入船亭扇辰、春風亭一之輔の同協会理事が登場し、高座返しや太鼓といった通常前座が行う運営業務も担当。落語ファンを熱狂させた。

この日の上野は雪が降り氷点下を記録したにも関わらず、午前５時から多くのファンが詰めかけた。開演時間を１時間前倒し、９時過ぎには満員札止めの大盛況だった。

トップバッターで登場した菊之丞は「雪のさなか、選挙のさなか、足を運んでくださり、ありがとうございます。私にとって２３年ぶりの早朝寄席です」と超満員の観客を前に感慨深げだった。

二ツ目時代の「早朝寄席」の思い出を披露。「出ばやしの太鼓も自分たちでたたきますが、兄弟子が私の出番でターミネーターをたたいたことがありまして。ダダン・ダ・ダダン。兄さんやりにくいよって」と話せば、会場は大笑いした。「ふぐ鍋」を口演。コミカルな登場人物たちを巧みに演じ分け、観客の心をつかんでいた。

菊之丞が高座返しをすると、会場から「おー！」と歓声が行った。終演後、追い出し太鼓も披露。芸歴３５年の理事が前座時代に帰ったかのように運営業務をする姿に、観客は興奮していた。