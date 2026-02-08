声優の長久友紀が8日、インスタグラムを更新。結婚と妊娠を報告した。

長久は「応援して下さっている皆様 お世話になっている皆様へ 私事ですが、ご報告させていただきます」と書き出し、「数年前より結婚しており、この度新しい命を授かりました」と報告した。

続けて「お相手の方は一般の方で元々友人だった事もあり、私のしょうもないボケにも笑ってくれたり、時にツッコミを入れてくれるとても楽しい方です」と夫について明かした。

さらに「妊娠という初めての経験で体調の変化が激しく、日々希望と不安に満ちた生活を過ごしております」と打ち明け、「そんな中、お仕事の調整をして下さった現場スタッフの皆様や共演者の方々、そして所属事務所の皆様に感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝を記した。

続けて「今は安定期に入り、自身の体調と相談しながらできる範囲でお仕事を務めさせていただき、出産後は状況が落ち着き次第復帰させていただければと思っております」と報告した。

そして「今後も皆様への感謝の気持ちを忘れず、大好きなお仕事を真摯に続けさせていただきます」と決意し、「これからも末長久、よろしくお願いいたします！！」と呼びかけた。