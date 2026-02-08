＜養育費要求リスク？＞元旦那の職場に電話「…会社には連絡してこないでくれっ！！」【第5話まんが】
私はシズク（35）。3年前に元旦那・タイチ（36）と離婚をして、今は私がアサヒ（小3）をひとりで育てています。2か月前にアサヒのことで元旦那と言い争いになり、LINEをブロックされ、電話にも出ず、一切連絡がとれなくなりました。それに加えて、養育費が2か月分支払われていないことに気がついたのです。なにか手段はないのかと自分なりに調べてみると、弁護士だったり家庭裁判所だったりといった情報をみつけたのですが……。
まわりに話をするとやはり「弁護士」に相談するのがいいと言われますが……みんなはそんな気軽に弁護士にお願いしているのでしょうか。1度も利用したことがない私にとっては、とてもハードルが高いものに感じます。
アサヒのことを一番に考えて行動しよう！ と決めたのでした。
まずは、元旦那と確実に連絡がとれる方法を考え、私は元旦那の会社に電話することにしました。
電話に出た元旦那に、養育費の支払いについて問い詰めます。まわりの人の目があるため、彼はムシすることができない状況です。
「……会社には連絡してこないでくれ」
家庭裁判所や弁護士など、私には少し現実離れしたところのように思ってしまいました。
どうしようもないときは頼るしかないのでしょうが、まずは自分にできることをしようと思ったのです。
元旦那といた家に行くことも考えましたが、私が高速代や交通費を支払ってわざわざ会いに行っても居留守を使われて終わりだと思い至ったのです。
そして、考えたのは元旦那の会社に電話をすること。
ドキドキしましたが、悪いことをしているのは相手だからと自分に言い聞かせました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
