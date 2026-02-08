¡Ö¸µÁÄ¹âÌÚ¥Ö¡¼ÅÁÀâ¡×¤«¤é36Ç¯...¶Ú¾¯¡¦ÂçÄÐ¥±¥ó¥Âà´ÔÎñ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤!¡×
ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³»Ñ¤Î¥ª¡¼¥±¥ó
¡¡à°å¼Ô¤Ë¥ª¥«¥ë¥È¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿ÃËá¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡¢1982Ç¯·ëÀ®¡Ö¶ÚÆù¾¯½÷ÂÓ¡×¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2·î6Æü¤Ï ¶ÚÆù¾¯½÷ÂÓ¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¢ÂçÄÐ¥±¥ó¥Â¤ÎBirthday¡×¤È¡¢½Ë´ÔÎñ¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆÂçÄÐ¥±¥ó¥Â¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¶ÚÆù¾¯½÷ÂÓ¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£
¡¡SNS¤Ë¤ÏÂçÄÐ¤È¤æ¤«¤ê¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤é¤¬¡¢ÂçÄÐ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·´ÔÎñ¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÄÐ¤Ë¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤!¡×¡Ö²¶¤Ë¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤ï¤»¤í¡¼!¡×¡ÖÍÄ¿´¤Ë¡Ø´ñÈ´¤Ê³Ê¹¥¤Î¿Í¤À¤±¤É¤â¡¢ÏÃ¤·¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢²¿¤Æ²º¤ä¤«¤ÇÎÉ¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¡Ù¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë³èÆ°¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡60ºÐÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢½ÂÃ«¡¦PLEASURE PLEASURE¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥±¥ó¡¦ÂçÄÐ¥±¥ó¥ÂÀ¸ÃÂ¥é¥¤¥Ö2026¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÂçÄÐ¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡Ö¶ÚÆù¾¯½÷ÂÓ¡×¤Ï1984Ç¯¤Ë¥Ê¥´¥à¥ì¥³¡¼¥É¤è¤ê¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£89Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÇ¤Î¥Æ¥Ö¥¯¥í¡×¼ýÏ¿¤Î¡ÖÆüËÜ°õÅÙ²½·×²è¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Â³¤¯¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¸µÁÄ¹âÌÚ¥Ö¡¼ÅÁÀâ¡×¡Ö¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤È¥Ð¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡×¡ÖÍÙ¤ë¥À¥á¿Í´Ö¡×¤Ê¤É¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£98Ç¯¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Ï³èÆ°µÙ»ß¡£ÂçÄÐ¤ÏÊ¸É®³èÆ°¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Ê¤¬¤éÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¡ÖÆÃ»£¡×·ëÀ®¡£2006Ç¯¤Ë¡Ö¶ÚÆù¾¯½÷ÂÓ¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£