落語家の春風亭一之輔が８日、８年ぶりに復活する「早朝寄席」（１５日スタート、日曜・午前１０時）の復活記念公演に参加した。

２０１８年９月まで同演芸場の名物として行われた「早朝寄席」は、落語協会の二ツ目が研さんを積んできた場。この日の特別公演には、一之輔、五明樓玉の輔、入船亭扇辰、古今亭菊之丞の同協会理事が登場し、高座返しや太鼓といった通常前座が行う運営業務も担当。落語ファンを熱狂させた。

この日の上野は雪が降り氷点下を記録したにも関わらず、午前５時から多くのファンが詰めかけた。開演時間を１時間前倒し、９時過ぎには満員札止めの大盛況だった。

最年少理事の一之輔は「復活する早朝寄席を目撃しようじゃないか、という志しの高い方々。来週からの早朝寄席も必ず全員来てくれると確信しております。目を背けないように！」と客席に語りかけ、笑いを誘った。早朝寄席に対しては「二ツ目が２０分以上できる貴重な機会」と重要性を説明した。「うどん屋」を口演。アツアツのうどんをおいしそうに食べる表現で、雪の中、足を運んだ来場者の心をつかんだ。