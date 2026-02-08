◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節 東京Ｖ―水戸（８日・味の素スタジアム）

東京ＶがホームでＪ１に初昇格した水戸と開幕戦で対戦する。

東京Ｖは１６年ぶりにＪ１に復帰した２４年から２年連続開幕戦を国立で迎えたが、いずれも黒星発進。昨季は１７位と苦戦しただけに、本拠地・味スタで迎える開幕戦でスタートダッシュを決めたいところだ。

対する水戸は、昨季のＪ２で初優勝を飾り、２６年目で初のＪ１昇格を決めた。百年構想リーグはＪ１の記録に換算されないことから、秋春制に移行する新シーズンまでＪ１でのリーグ戦初勝利はお預けとなるが、Ｊ１で迎える公式戦の“初陣”へモチベーションは高い。降雪の影響も心配されたが、除雪も完了されており、午後４時に試合は行われる。

以下が両チームのメンバー。

【東京Ｖ】

▽ＧＫ マテウス

▽ＤＦ 鈴木海音 林尚輝 宮原和也

▽ＭＦ 内田陽介 平川怜 森田晃樹 深沢大輝

▽ＦＷ 松橋優安 染野唯月 斎藤功佑

▽控えメンバー 長沢祐弥 井上竜太 吉田泰授 稲見哲行 山本丈偉 新井悠太 山見大登 寺沼星文 平尾勇人

【水戸】

▽ＧＫ 西川幸之介

▽ＤＦ 飯田貴敬 井上聖也 板倉健太 大森渚生

▽ＭＦ 大崎航詩 長尾優斗 加藤千尋 山本隼大

▽ＦＷ 五木田季晋 鳥海芳樹

▽控えメンバー 松原修平 真瀬拓海 フォファナマリック 新井瑞希 仙波大志 奥田晃也 山下優人 粟飯原尚平 多田圭佑