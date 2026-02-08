水戸ホーリーホック

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節　東京Ｖ―水戸（８日・味の素スタジアム）

　東京ＶがホームでＪ１に初昇格した水戸と開幕戦で対戦する。

　東京Ｖは１６年ぶりにＪ１に復帰した２４年から２年連続開幕戦を国立で迎えたが、いずれも黒星発進。昨季は１７位と苦戦しただけに、本拠地・味スタで迎える開幕戦でスタートダッシュを決めたいところだ。

　対する水戸は、昨季のＪ２で初優勝を飾り、２６年目で初のＪ１昇格を決めた。百年構想リーグはＪ１の記録に換算されないことから、秋春制に移行する新シーズンまでＪ１でのリーグ戦初勝利はお預けとなるが、Ｊ１で迎える公式戦の“初陣”へモチベーションは高い。降雪の影響も心配されたが、除雪も完了されており、午後４時に試合は行われる。

　以下が両チームのメンバー。

　【東京Ｖ】

　▽ＧＫ　マテウス

　▽ＤＦ　鈴木海音　林尚輝　宮原和也

　▽ＭＦ　内田陽介　平川怜　森田晃樹　深沢大輝

　▽ＦＷ　松橋優安　染野唯月　斎藤功佑

　▽控えメンバー　長沢祐弥　井上竜太　吉田泰授　稲見哲行　山本丈偉　新井悠太　山見大登　寺沼星文　平尾勇人

　【水戸】

　▽ＧＫ　西川幸之介

　▽ＤＦ　飯田貴敬　井上聖也　板倉健太　大森渚生

　▽ＭＦ　大崎航詩　長尾優斗　加藤千尋　山本隼大

　▽ＦＷ　五木田季晋　鳥海芳樹

　▽控えメンバー　松原修平　真瀬拓海　フォファナマリック　新井瑞希　仙波大志　奥田晃也　山下優人　粟飯原尚平　多田圭佑