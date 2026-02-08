ミラノ・コルティナ五輪のＮＨＫ中継で、解説者として登場した金メダリストにネットが沸いた。

スピードスケート女子３０００メートルの見どころなどを紹介した、黒縁メガネの元アスリート美女。ネットは「本日眼鏡っ娘の菊池彩花さんに金メダルをあげたい」「誰かと思ったら菊池彩花」とびっくり。平昌五輪のスピードスケート女子団体追い抜きで金メダルを獲得した菊池彩花さんだ。

現役当時から美女アスリートとして知られ、引退した現在はキュートさがアップ。ネットは「スピードスケートの菊池彩花さん、相変わらず美人だよね」「菊池彩花さん、めちゃめちゃきれいだよな。３８歳とか信じられん。もっとメディアに出て欲しい」「ＮＨＫに出ているパシュートの菊池彩花だいぶオシャレさんだなと思って見ていた。夫は長島圭一郎」「久々に菊池彩花さんをテレビで見れて嬉しい」「それはそうとＮＨＫのオリンピック解説してた菊池彩花さんのメガネ姿が綺麗過ぎて内容が頭に入ってこなかった」と騒然。

また「ＮＨＫのスタジオゲスト菊池彩花さん、髪型がさっきまで録画で観てたジャンクスポーツの時と違ってたので最初どなた？と思ってしまった」「ＮＨＫのスタジオゲストのメガネの女性、誰かと思ったら菊池彩花さんやん！この前のジャンクＳＰＯＲＴＳの時と全然違うから分からんかったわ」と驚く人も。

「スピードスケート菊池彩花の解説めちゃくちゃ分かりやすい。引き出しが多いな」「スタジオの解説どなたかと思ったらパシュートメンバー富士急の菊池彩花さんだ！眼鏡かけてるから分からんかった。現地は高木菜那ちゃんやし時の経過を感じる」と多くの反響が寄せられた。

菊池さんは女子中長距離の中心選手として長く活躍し、２０１４年ソチ五輪に初出場。全日本選手権は総合で２度優勝。１５年世界距離別選手権では団体追い抜きで日本女子初となる金メダルを獲得。１６年８月に右脚の腱（けん）の断裂で１シーズンを棒に振る大けがを負ったが復活。平昌五輪で、団体追い抜きでは準決勝に出場した。１８年４月に引退を表明。現在はコーチや解説者として活躍している。

プライベートでは１８年１０月２３日に長島圭一郎氏と結婚。１９年１２月に第１子長男、２３年１２月に第２子次男の出産を公表した。