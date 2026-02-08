演歌歌手新浜レオン（29）が8日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に出演。代名詞の“膝スライディング”を披露するも、ハプニングに見舞われた。

ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）の話題で、フィギュアスケート混合団体について紹介。日本は首位米国に次ぐ2位で、ペア・ショートプログラムの「りくりゅう」三浦璃来、木原龍一組、女子ショートプログラムの坂本花織、男子ショートプログラムの鍵山優真の好調を伝えた。

和田アキ子が「スケートとか見てると、レオン君見るとやりそうな気がしてきた」と話題を向けると、即座に反応した新浜は「僕滑るのだけは得意なので」と得意の膝スラを披露した。

しかし立ち上がると、純白の衣装の膝の部分が真っ黒に。共演陣から「膝が」「膝大丈夫ですか？」「すごい汚れてますけど」と心配されると、「いいんですよ、いいんです！いつでも大丈夫です！」と気にも留めない様子で笑った。

これにサバンナ高橋茂雄が「『アッコにおまかせ！』の床がこんなに汚いとは」とひと言。スタジオが笑いに包まれると、新浜は「ここだけ替えられますんで」と膝を指して説明していた。