パフォーマンス集団「CYBERJAPAN DANCERS」YUYUが8日放送のTBS「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。自宅の寝室を公開した。

YUYUはスーパーセレブで、実家は麻布のペントハウス。マンションのおよそ5世帯分の広さで推定30億円。現在、両親は米国に滞在しているため、YUYUが1人で住んでいるという。

進行役の平成ノブシコブシ・吉村崇は、「YUYUの寝室は震度10の地震が起きても崩れない」と紹介。YUYUが公開した寝室を見ると、ベッド周りに大理石の極太の柱が4本立っていて、「震度10が来ても、計算上天井は崩れない」と説明した。

MCの明石家さんまは「インチキ不動産屋が言うてるだけやアホ！」「天井は抜けないけど、倒れることはあるぞ。どうぜ建築やろ？」とツッコミ。マツコ・デラックスが「建築全体を敵に回した」と話すと、さんまは「建築関係トントントン」とギャグで笑いを誘った。

吉村は「気象庁が定める震度は0〜7までなんですって。震度10なんてあり得ない。仮に日本に震度10が来たら、YUYU様ぐらいしか助からない」とコメント。マツコは「他の部屋は、ああなってないの？何であなただけ助けようとするの？」と苦笑した。

また、家には緊急時に逃げ込むパニックルームも完備されていて、YUYUは「場所は知ってるんですけれども、まだ一度も入ったことがなくて。しばらくの期間を過ごせるようになってるらしい」と語った。