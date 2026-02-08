タレント村重杏奈（27）が7日放送のニッポン放送「MURASHIGE de NIGHT」に出演。ゲスト出演したモデル、タレント、マージャンプロなどマルチに活躍する岡田紗佳（31）と親交を深めた経緯について語った。

村重は知り合ったきっかけはフジテレビ系バラエティー番組「呼び出し先生タナカ」と明かし、「こうちゃんだ。元QuizKnockの。こうちゃんとしゃべるようになって、『今日おかぴとご飯行くんだけど、シゲも来ない？』って言われて、『え、行きたい』みたいな」と会食をするきっかけを語った。

岡田は「そうかもしれない。こうちゃんが意外と顔が広くて。マージャンプロでもあるんだけど。それであの頃仲良かったから」と語った。

村重は「あの頃？」と聞くと、岡田は「今も仲良いんだけど」と笑って答えていた。

2人で食事に行くきっかけについて、村重は「思ったよりこうちゃんがうちらにしゃべらせてくれなくて。『次2人で飯行きませんか？』みたいな感じで行った記憶。そこから定期的に何か食べてるよね」と語った。岡田も「番組の終わりだったり」と共感した。