テレビ朝日系「アメトーーク！」が５日に放送され、蛍原徹がＭＣを務めた。

この日は「渡辺直美 大好き芸人」を進行。千鳥・大悟、ノブ、平成ノブシコブシ・吉村崇らが出演し、渡辺への愛を語った。

渡辺は、大歓声で迎えられて登場。アメリカ進出時の決意などを振り返った。

話題が２０１７年に渡米したピース・綾部祐二のことになると、渡辺は「綾部さんは、その当時はニューヨークに住んでて。で、たぶん、ご結婚されてからＬＡに引っ越しちゃったんで、ちょっと会う機会は減りましたけど。ニューヨークのときはしょっちゅう会ってました」と述懐。

つづけて「普通に約束して、ご飯行こうっていう日もありましたし。『前からイキった人が歩いてくるなぁ。あ、綾部さんだ』とか。風切ってて」と笑わせた。

渡辺は「だから、皆さんに言われるんですよ。日本帰ってきたりとかすると。『綾部は何してるの？』って。皆さんにスゴい聞かれるんですけど。私も綾部さんが何してるか（現在は）分かんないので」と話した。

大悟は「（綾部は）何か牛の出産を手伝ってるって…。牧場の友達ができて、そこのご夫婦と仲良くなったから…」と述懐。ノブは「『テレビ千鳥』のロケで行ったときに（昨年５月にＬＡで綾部と）会って。こっちが何やってんの？とか聞いたら、何か早口でごまかしてたよね」と振り返って笑わせていた。