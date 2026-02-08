「ポルノ依存症」を発症すると行動面や精神面で「どんな症状」が現れるかご存知ですか？

インターネットの普及により、ポルノコンテンツへのアクセスが容易になった現代社会では、ポルノ依存症が深刻な問題となっています。本記事では、ポルノ依存症の症状について詳しく解説します。自身や周囲の人々の健康を守るために、正しい知識を持つことが重要です。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

1. ポルノ依存症とは何か？

1-1. 定義と分類

ポルノ依存症は、ポルノグラフィ（性的な映像や画像、文章など）を過剰に視聴し、その行動を自制できなくなる状態を指します。現在、アメリカ精神医学会の診断基準（DSM-5）には正式な診断名として記載されていませんが、世界保健機関（WHO）の国際疾病分類（ICD-11）では「強迫的性行動症」として位置づけられています。

1-2. 行動依存としての特徴

ポルノ依存症は、物質を使用しない「行動依存」の一種とされ、ギャンブル依存やゲーム依存と類似した特徴を持ちます。主な特徴として、以下のような行動が挙げられます

・ポルノ視聴の頻度や時間が増加し、日常生活に支障をきたす。

・視聴をやめたいと考えても、自制できない。

・視聴しないと不安やイライラを感じる。

・現実の人間関係や性的関係に興味を持てなくなる。

2. ポルノ依存症の主な症状

2-1. 行動面の症状

ポルノ依存症の行動面での症状には、以下のようなものがあります

・ポルノ視聴に多くの時間を費やし、仕事や学業、家庭生活に悪影響を及ぼす。

・視聴の頻度や内容がエスカレートし、より刺激的なコンテンツを求める。

・公共の場や不適切なタイミングでの視聴。

・視聴を隠すための嘘や隠蔽行動。

2-2. 精神面の症状

精神面での症状には、以下のようなものがあります：

・視聴後の罪悪感や自己嫌悪。

・抑うつや不安の増加。

・集中力の低下や意欲の減退。

・現実逃避としての視聴行動。

参考文献

依存症対策（厚生労働省）

依存症についてもっと知りたい方へ（厚生労働省）