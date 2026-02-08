岡山の大学生MFがJデビュー戦でいきなりアシスト！ 正確なCKに脚光「精度高すぎんか？」「キックえぐい！」
今年１月に開催されたU-23アジアカップの決勝で２ゴールをマークするなど、主力として優勝に大きく貢献した20歳が、Jの舞台でいきなり躍動した。
ファジアーノ岡山は２月８日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で、アビスパ福岡と敵地で対戦している。
このシーズン初戦で、スタメンに名を連ねたのが、2028年１月の岡山入りが内定し、今季は特別指定選手に登録されている法政大２年の小倉幸成だ。デビュー戦で３−４−２−１のダブルボランチの一角に入ると、高精度のキックでさっそく結果を残す。
スコアレスで迎えた44分、正確な左CKで松本昌也のダイビングヘッド弾をお膳立てしてみせた。
この初アシストに、SNS上では「小倉くんのキックは素晴らしいね」「キックえぐい！」「うますぎる」「キック精度高すぎんか？」「小倉くんやばい！」「マジで最高すぎる」といった声があがっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】小倉の高精度キック→松本のダイビングヘッド！
ファジアーノ岡山は２月８日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で、アビスパ福岡と敵地で対戦している。
このシーズン初戦で、スタメンに名を連ねたのが、2028年１月の岡山入りが内定し、今季は特別指定選手に登録されている法政大２年の小倉幸成だ。デビュー戦で３−４−２−１のダブルボランチの一角に入ると、高精度のキックでさっそく結果を残す。
スコアレスで迎えた44分、正確な左CKで松本昌也のダイビングヘッド弾をお膳立てしてみせた。
この初アシストに、SNS上では「小倉くんのキックは素晴らしいね」「キックえぐい！」「うますぎる」「キック精度高すぎんか？」「小倉くんやばい！」「マジで最高すぎる」といった声があがっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】小倉の高精度キック→松本のダイビングヘッド！