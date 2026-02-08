「彼の時間はもう終わりだ」名門でレギュラー剥奪の28歳MF、先発復帰も地元メディアは辛辣評価「日本のスターをできるだけ早く売るほうが良い」
スタメン復帰の一戦で、雪辱を果たすことはできなかった。
スコットランドの名門セルティックにおける旗手怜央の立場が、ますます厳しいものとなっている。
旗手は１月22日に行われたヨーロッパリーグ（EL）のボローニャ戦で、前半に立て続けのイエローカードをもらって退場となった。批判を浴びたこの一戦以降、マーティン・オニール監督は旗手を起用していない。
続くハーツとのリーグ戦首位決戦をベンチから見守るだけにとどまった旗手は、出場停止だったELリーグフェーズ最終節を経て、２月１日のリーグ前節フォルカーク戦でも終盤に投入されただけだった。
迎えた２月７日のスコティッシュカップのダンディー戦では、指揮官がローテーションをしたこともあり、28歳のMFは久しぶりの先発復帰。だが、１点ビハインドで迎えた70分にベンチに下げられている。
試合は土壇場で追いつき、延長戦に持ち込んだセルティックが、２−１で逆転勝利を飾った。だが、専門サイト『67 HAIL HAIL』は、苦戦を強いられた一戦を振り返るなかで、セルティックにおいて旗手の時間は終わったと報じている。
同メディアは「アルネ・エンゲルスがメンバーから外れ、ベンジャミン・ニグレンはベンチスタートとなり、ハタテが先発に復帰した。正直、復帰することもなかっただろう」と伝えた。
「誤解してはいけない。アンジェ・ポステコグルーが連れてきたときから、ハタテはセルティックにとって素晴らしい選手だった。だが、彼の時間はもう終わりだ」
「日本のスターはもう、昨季のチャンピオンズリーグで輝いていた選手ではなくなっている。試合に影響を及ぼさない。夏にできるだけ早く売るほうが、全員にとって良いだろう」
移籍して４年が経った旗手のグラスゴーでのサイクルは終わりを迎えたのか。難しいシーズンとなった28歳の今季終了後の選択が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
