張本美和、世界2位の王曼碰と激闘も2－4で敗れ決勝進出逃す 17歳が3位決定戦でサウスポー・蒯曼とメダル懸けて激突へ【ITTF-ATTUアジアカップ】
卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」は7日、中国・海口市で女子シングルスの準決勝が行われ、世界ランキング7位の張本美和（木下グループ）が同2位の王曼碰（中国）と対戦。ゲームカウント2－4で敗れ、決勝進出を逃した。
■17歳が“天敵”と激しい打ちあい演じる/h2>
張本美はグループステージから順調な勝ち上がりを見せると、準々決勝では世界ランキング3位の陳幸同（中国）相手に主導権を握り、4－1で快勝。日本女子では唯一4強に勝ち進んだ17歳が、過去、国際大会で0勝9敗と苦しめられてきた王曼碰との大一番に臨んだ。
第1ゲームは、張本美が積極的な姿勢で立ち上がりから4連続ポイントを奪い、主導権を握る。王曼碰も反撃に出て応戦するが、張本美はラリーでも互角に渡り合い、8－4の場面ではバックのストレートを決めてリードを広げた。先にゲームポイントを握ると、最後は王曼碰の返球がオーバーとなり、11－7で第1ゲームを先取した。
第2ゲームは、王曼碰がチキータや両ハンドの強打、ストップなど多彩な技術で張本美を揺さぶり、2－5とリードを許す展開に。その後も点差を広げられ、ラリー勝負では張本美のバックハンドが外れて得点を重ねられる。最後は押し切られる形で、3－11でこのゲームを落とした。
第3ゲームでは、張本美がサービスから2ポイントを奪うなどして先手を取ったが、王曼碰もサービスを得点につなげ、4－4と互角の立ち上がりに。その後も一進一退の攻防が続き、9－9で終盤を迎える。デュースにもつれ込んだ展開は、12－12からのラリー戦を王曼碰が制し、続くポイントも奪って12－14でこのゲームをものにし、リードを奪った。
第4ゲームでも一進一退の攻防が続く中、張本美は3－4から両ハンドで連続ポイントを奪って逆転する。しかし直後に王曼碰もラリーを制するなど、簡単には流れを渡さない。互いに点を取り合い、8－8で迎えた終盤に張本美がラリーからフォアで得点し、サービスエースも決めた。そのまま11－8で取り切った張本美が、ゲームカウントをタイに戻した。
第5ゲームでは、王曼碰がバックサービスを取り入れるなど戦術を切り替えると、ラリーからの強打が決まり、2－5とリードを許す展開に。2－6からのラリーでは、張本美が倒れ込みながらも得点につなげるなど粘りを見せ、6－7と1点差に迫ったところで王曼碰がタイムアウトを要求する。タイムアウト明けの1本を張本美が奪ったが、王曼碰もラリーで粘りを見せて再びリードを奪取。要所をしっかり抑えた王曼碰が、最後は張本美の逆を突く一打を決め、8－11でこのゲームを奪い、王手をかけた。
第6ゲームでは、後がない張本美が2－5とリードを許し、タイムアウトを要求。直後には連続ポイントで巻き返しを図ったものの、手堅さを増した王曼碰の守備を崩しきれない。YGサービスを織り交ぜながら反撃の糸口を探った張本美だったが、最後はバックハンドが外れ、8－11でこのゲームを落とし、無念の敗戦となった。
敗れた張本美は、同日に行われる3位決定戦で、世界ランキング4位の蒯曼（中国）と対戦する。