お笑いコンビ「エルフ」の荒川（29）が7日深夜に放送されたTBS系「有吉ジャポンII ジロジロ有吉」（土曜深夜0・58）に出演。最新美容を試した。

今回は「エルフ荒川のちょっと怪しい最新美容SP！」と題して、バレンタイン直前にキレイになりたい人へ送る美容企画を放送。荒川が「アイソレーションタンク」「ルート美容」「クライオセラピー」「顔面骨鳴らし」の4つの美容法に挑戦した。

荒川はたった1回で驚くほど顔が小さくなり芸能人やモデルも通っているという噂がある「ルート美容」に挑戦。どんな施術内容か告げられないまま同意書を書き、施術台へ向かった。

施術担当者によると「ルート」とは顔の筋肉がコリ固まった場所という意味で、鍼を顔に打っていく美容鍼の一種。

美容鍼は通常細い鍼で平均20〜30本程度打っていくが今回の「ルート美容」では太い鍼を100本以上コリに対して打っていくといい、120本を鍼を顔に打った荒川の姿にVTRを見ていたお笑いタレント・有吉弘行らスタジオ出演者らからは驚きの声が上がり、有吉は「HUNTER×HUNTERでこんなのいたよな」とコメント。お笑いコンビ「インポッシブル」のひるちゃんが「キルアの兄ちゃん」と補足した。

60分の施術後の自身の姿を見た荒川は「うわー！やば！目ん玉落ちそうなくらい目が開いています。ほんまに(美容が)なんか楽しくなってきた」と変化に感激した様子だった。