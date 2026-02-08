2月6日に開幕した「ミラノ・コルティナ冬季五輪」。開幕翌日にはジャンプ・女子ノーマルヒルで丸山希が銅メダル、スノーボード・男子ビッグエアで木村葵来（きら）が金メダル、木俣椋真が銀メダルに輝くなど、日本の選手たちが好スタートを切った。

テレビ各局は連日、現地から熱戦を伝えているが、なかでもNHKは、開会式の様子をかつてTBSで活躍した三雲孝江の長女・星麻琴アナが務めるなど、早くから話題になっていた。

そのNHKは黒住駿アナ、吉岡真央アナ、宮本真智アナなど、スポーツ中継で実績を積んだエース級を中心にした編成を組み、イタリアに派遣。総力戦を展開しているなかで、注目されているのが浅田春奈アナだ。

日本女子大学を卒業後、2019年度に入局。初任地は秋田放送局で、名古屋放送局を経て2024年4月に東京アナウンス室へ異動した彼女の、何が注目されているだろうか。

「女優の土屋太鳳さんに激似なんです。とくに笑ったときの表情はそっくりです。

浅田アナも意識しているのか、ストレートで肩まで伸ばしたセミロングのヘアスタイルにするなど、かなり土屋さんに寄せているように見えます。以前からXなどでは《浅田春奈アナって土屋太鳳さんに似てる》《土屋太鳳ちゃんがニュース読んでるって驚いたら、浅田春奈さん》などと話題になっていましたが、今回の五輪中継で改めて認識されているようです」（芸能担当記者）

東京アナウンス室に異動すると同時に『NHKニュースおはよう日本』に抜擢され、現在は『サタデーウオッチ9』でスポーツキャスターとして活躍している浅田アナ。

オリンピックで現地からの中継を務めるのは2024年のパリに続き2回めで、局内からは「次期エース候補」という声も聞こえてくる。

選手の活躍とともに、浅田アナの姿も注目を集めそうだ。