GENERATIONS小森隼、“友達”紅白歌手からのイラスト入り直筆メッセージ公開「素敵な関係」「泣ける」と感動の声
【モデルプレス＝2026/02/08】GENERATIONSの小森隼が、2月8日までに自身のInstagramを更新。元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドからのイラスト入りの手書きメッセージを公開した。
【写真】30歳LDHイケメン「色合いがキュート」紅白歌手からの直筆イラスト＆メッセージ
2020年から「こもり教頭」「こもり校長」として6年間パーソナリティーを務めた「SCHOOL OF LOCK！」（文化放送／毎週月曜〜木曜よる10時〜）を、2026年3月31日をもって退任することを発表している小森。「友達が労いに来てくれた」と記し、「こもり校長おつかれさまでした」の文字とハートや花のイラストなどがカラフルな手書きで書かれ、「aina the end」と名前が入ったアイナ・ジ・エンドからのメッセージを公開した。
そして「本当に色々と思い出す事ばかり。ずっと感じない様にしてたけど。桜が咲く香りがした。ありがとう」と心境を綴り、メッセージに感謝した。
この投稿に、ファンからは「優しい世界」「素敵な関係」「色合いがキュート」「愛が詰まってる」「泣ける」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】