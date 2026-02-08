ミラノ・コルティナオリンピック™は大会2日目を終えて日本はスノボード男子ビッグエアで木村葵来（21、ムラサキスポーツ）の金メダル1、木俣椋真（23、YAMAZEN）の銀メダル1と好発進。さらにスキー ジャンプ女子個人ノーマルヒルで丸山希（27、北野建設）が銅と日本勢は計3個のメダルを獲得。大会3日目（日本時間8日〜9日）もメダルをかけて熱い戦いが繰り広げられる。フィギュアスケート・団体は残りの男女シングルとペアのフリーが行われ、メダルの色が確定する。スノーボード勢は男女パラレル大回転と女子ビッグエア・予選が行われる。

【競技日程＆結果・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 日本時間7日開幕、前回大会は金メダル3個

スノーボード／男女パラレル大回転

女子は昨シーズンW杯で総合優勝を果たした三木つばき（22、浜松いわた信用金庫）が途中棄権となった北京大会のリベンジへ。さらに今季限りで引退を表明している7大会連続五輪出場の竹内智香（42、広島ガス）が集大成の大舞台に臨む。

スノーボード／女子ビッグエア・予選

村瀬心椛（21、TOKIOインカラミ）、岩渕麗楽（24、BURTON）、深田茉莉（19、YAMAZEN）、鈴木萌々（18、キララクエスト）が登場。前回、五輪日本女子最年少メダリストの村瀬を筆頭に最強メンバーが集結した。昨年の世界選手権では村瀬が金、岩渕が銀、深田が銅、鈴木が４位と日本が上位を独占し、今大会は冬季五輪の日本女子初となる表彰台独占に期待がかかる。

フィギュアスケート／団体

アイスダンスのフリーダンスを終え、アメリカと5ポイント差の2位につけた日本。団体最終日はペア、女子、男子のフリーが行われ、三浦璃来（24）、木原龍一（33）のりくりゅう組、坂本花織（25・シスメックス）、佐藤駿（22、エームサービス/明治大）が出場。悲願の金メダルをかけて、連覇を狙うアメリカとの最終決戦に挑む。



【大会3日目 日本選手の主な出場種目】

8日 スノーボード／男女パラレル大回転・予選〜決勝

8日 スキー クロスカントリー／男子スキーアスロン

9日 スピードスケート／男子5000m

9日 リュージュ／男子1人乗り・3回目、4回目

9日 スノーボード／女子ビッグエア・予選

9日 フィギュアスケート／団体（男女・フリー&ペア・フリー）

※写真はフィギュアスケートの団体に出場の日本チーム