ナポリでプレイするスコットランド代表MFスコット・マクトミネイは怪我を抱えたままプレイしているようだ。



セリエA第24節のジェノア戦（3-2）ではチームの2点目となるスーパーミドルを叩き込んだマクトミネイ。今シーズンもここまで公式戦34試合に出場し、10ゴール4アシストをマークするなど変わらずチームの攻撃を牽引している。



しかし、そんなマクトミネイには懸念事項がある模様。ジェノア戦でも負傷により、前半で交代することになったが、伊『La Gazzetta dello Sport』によると、右足首と大殿筋に問題が生じたためだという。





また指揮官のアントニオ・コンテは試合後、『DAZN』のインタビューにてマクトミネイは2026年に入ってから負傷トラブルに悩まされていると明かした。「マクトミネイは年明けからこの問題を抱えている。腱の周りが炎症を起こし、時々痛みが生じるので、ギアを落としてプレイせざるを得ない。彼は続けられたかもしれない。だが、愚かなリスクを冒すよりも、この選手には100％の状態でプレイしてほしい」昨シーズンセリエA王者に輝いたナポリだが、今シーズンは怪我人も多く苦戦。CLでは36チーム中30位でフィニッシュし、リーグフェーズでまさかの敗退となった。リーグ戦では3位で2位ミランとは1ポイント差、首位インテルとは6ポイント差（ミランとインテルは今節未消化）となっているなか、ナポリが後半戦巻き返すにはマクトミネイの力は必須となる。軽傷であることを願うばかりだが、フル稼働続くマクトミネイの負傷状況はいかに。